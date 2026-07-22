Santa Fe será la primera provincia en administrar una ruta nacional: todos los detalles del acuerdo

La provincia asumirá la administración de la Ruta Nacional A012 durante 20 años tras un acuerdo con Nación. Las primeras obras comenzarán este jueves en uno de los corredores logísticos más importantes del país

La provincia afirma que reparará la ruta nacional A012 apenas se firme el convenio de traspaso de Nación.

En un hecho sin precedentes para la infraestructura vial argentina, el Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe firmarán este miércoles un convenio mediante el cual la administración integral de la Ruta Nacional A012 quedará a cargo de la provincia durante los próximos 20 años .

El acuerdo será rubricado en la Casa Rosada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico .

La firma del convenio convertirá a Santa Fe en la primera provincia del país en asumir la gestión completa de una ruta nacional mediante un esquema de cesión integral por tiempo determinado.

La provincia afirma que reparará la ruta nacional A012 apenas se firme el convenio de traspaso de Nación. gentileza

Qué contempla el convenio entre Nación y Santa Fe

El acuerdo establece que la provincia se hará cargo, con recursos propios, de la administración, conservación, mantenimiento, rehabilitación y ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico para el transporte de cargas y el acceso al complejo agroexportador del Gran Rosario.

La A012 constituye el anillo vial que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta las principales rutas nacionales y provinciales que desembocan en los puertos del Gran Rosario, desde donde se exporta cerca del 80% de los granos, harinas y aceites que salen de la Argentina.

Además, une la Ruta Nacional 9 con la Ruta Nacional 11 y conecta con las rutas nacionales 33 y 34, permitiendo desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas y mejorar el acceso al cordón industrial y portuario.

Las obras comenzarán este jueves

Tras la firma del convenio, el Gobierno provincial pondrá en marcha la primera etapa del plan de intervención, considerada de "acción inmediata", que tendrá una duración estimada de entre seis y siete meses.

Las tareas previstas incluyen:

Reparación profunda y superficial del hormigón mediante trabajos de bacheo.

mediante trabajos de bacheo. Sellado de fisuras y eliminación del ahuellamiento.

y eliminación del ahuellamiento. Calce de banquinas .

. Reposición de luminarias .

. Pintura horizontal sobre la calzada.

Colocación de nueva señalización vial .

. Desmalezamiento y corte de pasto en banquinas.

Los primeros trabajos estarán en los cruces más deteriorados

Según el cronograma oficial, la intervención comenzará en el cruce de la Ruta Nacional A012 con la Ruta Nacional 34, uno de los sectores con mayor deterioro del corredor.

Posteriormente, las obras avanzarán sobre el cruce con la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Roldán, donde también se registran importantes daños en los sectores de hormigón.

Durante los últimos tres meses de esta primera etapa se realizarán trabajos de bacheo asfáltico en distintos tramos de los 67 kilómetros que conforman la ruta.

Desde el Gobierno provincial indicaron que ya se trabaja en la planificación de desvíos de tránsito, en coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), para minimizar el impacto de las obras.

La provincia afirma que reparará la ruta nacional A012 apenas se firme el convenio de traspaso de Nación. gentileza

El proyecto contempla además nuevas intervenciones para mejorar la seguridad vial. Entre ellas figura la construcción de una rotonda en el cruce con la Ruta Provincial 25, cuya ejecución comenzará en los próximos meses, y otra nueva rotonda en la intersección con la antigua Ruta Nacional 9, cuyo proyecto se encuentra en elaboración.

Un corredor clave para la producción y las exportaciones

Desde la administración de Maximiliano Pullaro sostienen que la incorporación de la Ruta Nacional A012 al sistema vial provincial responde a una estrategia para fortalecer la infraestructura logística de Santa Fe, optimizar la conectividad con los puertos del Gran Rosario y acompañar el crecimiento de la producción y las exportaciones.

El pedido para hacerse cargo de la ruta había sido presentado por la provincia a comienzos de 2024, luego del deterioro del corredor y la paralización de la obra pública nacional.

La iniciativa contó con el respaldo de entidades empresarias, cámaras del transporte, municipios y comunas de la región, que desde hace tiempo reclamaban una intervención urgente sobre una vía considerada fundamental para la competitividad logística del país.

Con este convenio, Santa Fe inaugura un esquema inédito de gestión vial que podría convertirse en un antecedente para futuras transferencias de rutas nacionales hacia las provincias.

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