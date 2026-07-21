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Colapinto cederá su auto en la primera práctica del GP de Hungría

La escudería francesa cumplirá con el reglamento de la Fórmula 1 y el piloto de reserva ocupará el lugar del argentino en la FP1 del Hungaroring. Colapinto volverá a subirse al A526 desde la segunda sesión y también participará de los ensayos de Pirelli tras la carrera.

21 de julio 2026 · 18:34hs
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Colapinto cederá su auto en la primera práctica del GP de Hungría

Franco Colapinto no estará al volante de su Alpine en el inicio del Gran Premio de Hungría, última cita de la Fórmula 1 antes del tradicional receso europeo. La escudería francesa confirmó que el argentino cederá su lugar durante la primera práctica libre (FP1) al piloto de reserva Paul Aron, en cumplimiento del reglamento que obliga a los equipos a darle participación a jóvenes pilotos a lo largo de la temporada.

La decisión no responde a cuestiones deportivas, sino a una exigencia de la FIA que desde 2025 establece que cada equipo debe destinar cuatro sesiones de entrenamientos libres a pilotos rookies, dos por cada uno de sus autos.

Alpine hizo oficial la decisión

La escudería anunció la novedad mediante un comunicado, en el que explicó que Aron tendrá su primera participación oficial de la temporada en una práctica libre.

"El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada", informó Alpine.

De esta manera, Colapinto volverá a subirse al monoplaza a partir de la segunda práctica libre, continuando con la preparación habitual para la clasificación y la carrera del domingo.

Una oportunidad para Aron

El estonio Paul Aron valoró la posibilidad de volver a manejar un Fórmula 1 y destacó el trabajo que viene realizando junto al equipo desde el simulador.

"Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad", expresó.

Será la octava ocasión en la que Aron conduzca un monoplaza de Fórmula 1 durante una actividad oficial.

Un antecedente complicado

El piloto de reserva ya sabe lo que es manejar el auto de Colapinto.

En una de sus anteriores participaciones con Alpine, durante una práctica en Italia, sufrió un despiste luego de realizar un trompo y finalizó la sesión en el último puesto.

También tuvo actividad sobre el cierre de la temporada 2025, cuando reemplazó a Pierre Gasly en los Grandes Premios de México y Abu Dhabi, registros en los que quedó por detrás del piloto argentino.

Colapinto volverá a la pista y seguirá con los ensayos

Más allá de perderse la primera práctica del fin de semana, Colapinto tendrá una agenda cargada en Hungría.

El argentino retomará la actividad desde la FP2 y, una vez finalizado el Gran Premio, permanecerá en el Hungaroring para participar de los ensayos organizados por Pirelli.

Las pruebas se desarrollarán el martes y el miércoles posteriores a la carrera, con la participación de Alpine, Aston Martin y Audi, y estarán destinadas al desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027.

Así, aunque cederá momentáneamente el volante en el arranque del fin de semana, Franco Colapinto seguirá teniendo un papel importante en el trabajo de Alpine, tanto durante el Gran Premio de Hungría como en los test posteriores que servirán para el futuro de la categoría.

Colapinto Hungría Fórmula 1
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