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Unión ya conoce el cronograma de las primeras tres fechas del Clausura

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la fecha 1, 2 y 3 del Clausura. Unión debuta el viernes ante Platense. Tomá nota

22 de julio 2026 · 08:32hs
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Unión ya conoce el cronograma de las primeras tres fechas del Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

La espera empieza a transformarse en certezas. Unión ya conoce el itinerario con el que abrirá su participación en el Torneo Clausura. La Liga Profesional confirmó la agenda de las tres primeras jornadas y la expectativa tras el Mundial va en aumento.

El puntapié inicial llegará este viernes para el Tate visitando a Platense. La vuelta al 15 de Abril será ante Lanús por el segundo capítulo. Mientras que en la tercera estación del recorrido será Mendoza para jugar contra Gimnasia. Será un recorrido con dos traslados fuera de Santa Fe para empezar a medir condiciones, mientras la dirigencia trabajar para levantar la inhibiciones y así disponer de las incorporaciones.

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Con este panorama, Madelón ya tiene sobre la mesa el primer tramo del Clausura. La planificación dejó de ser una incógnita y ahora el foco pasa exclusivamente a lo futbolístico: ajustar el equipo, recuperar piezas y llegar de la mejor manera a una secuencia de partidos que comenzará a marcar el rumbo del semestre desde el primer fin de semana.

Leonardo Madel&oacute;n ya tiene anotado en Uni&oacute;n cu&aacute;ndo ser&aacute;n los tres primeros partidos del Clausura.

Leonardo Madelón ya tiene anotado en Unión cuándo serán los tres primeros partidos del Clausura.

Así serán las primeras tres fechas del Clausura

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)

19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) -Zona A- (ESPN Premium)

19.00 Banfield – Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

19.15 Gimnasia – River -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Instituto – Platense -Zona A- (TNT Sports)

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B- (TNT Sports)

19.00 Talleres – Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

21.15 Independiente – Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Tigre – Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús -Zona A- (TNT Sports)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión -Zona A- (ESPN Premium)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B- (TNT Sports)

18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B- (TNT Sports) (ESPN Premium)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A- (ESPN Premium)

20.30 Racing – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal- (ESPN Premium)

14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Boca -Zona A- (TNT Sports)

19.15 River – Rosario Central -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Lanús – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

19.00 Platense – Talleres -Zona A- (TNT Sports)

19.00 Vélez – Independiente -Zona A- (ESPN Premium)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán -Zona B- (ESPN Premium)

Unión clausura Liga Profesional
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