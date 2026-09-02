River acelera por Francisco Álvarez y busca cerrar al defensor antes del final del mercado de pases

River cambió de postura y realizará un último intento por Francisco Álvarez. El defensor de Argentinos Juniors es el elegido para acompañar a Nicolás Otamendi.

River decidió volver al mercado de pases y apunta a Francisco Álvarez para reforzar su defensa. El Millonario ya realizó una propuesta formal por parte de los derechos económicos del zaguero de Argentinos Juniors y busca llegar a un acuerdo. La negociación tomó fuerza luego de las posibles salidas de varios centrales y del rechazo recibido por Willer Ditta.

River vuelve a moverse en el mercado

River tenía decidido ponerle punto final a su actividad en el mercado de pases después de concretar la llegada de Thiago Almada. Incluso, Stefano Di Carlo había manifestado públicamente que el club no realizaría más incorporaciones.

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Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas. Las posibles salidas de algunos defensores y una situación particular en el plantel llevaron a la dirigencia a reconsiderar la decisión y buscar una última alternativa para reforzar la última línea.

Uno de los nombres que apareció con mayor fuerza fue el de Willer Ditta, defensor colombiano que actualmente juega en Cruz Azul. River intentó avanzar por el zaguero, pero recibió una respuesta negativa por parte de la institución mexicana, que anteriormente ya había rechazado una propuesta cercana a los seis millones de dólares.

Ante esa negativa, el club de Núñez puso nuevamente la mirada en el fútbol argentino y avanzó por Francisco Álvarez, defensor de 26 años que se desempeña en Argentinos Juniors.

River ya presentó una oferta formal de tres millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del jugador. Desde La Paternal, en cambio, pretenden una cifra considerablemente superior y buscan quedarse con el 70% de la operación a cambio de seis millones de dólares.

La negociación todavía no está cerrada, pero desde Núñez buscarán acercar posiciones para intentar concretar la incorporación. El objetivo es sumar un defensor que pueda acompañar a Nicolás Otamendi y darle mayor profundidad a una zona que podría sufrir bajas.

La situación de Lucas Martínez Quarta es uno de los motivos que generaron este movimiento. El zaguero recibió propuestas provenientes de Qatar e Italia, aunque ambas posibilidades se complicaron porque se trataba de préstamos.

La postura de River es clara: en caso de desprenderse del defensor, solamente aceptará una venta. Además, Leonardo Ponzio habría respaldado la decisión de buscar una alternativa para cubrir una eventual salida.

Otro futbolista que recibió interés desde el exterior fue Lautaro Rivero. Desde Emiratos Árabes llegaron sondeos por el defensor, lo que también encendió las alarmas en River y llevó a la dirigencia a considerar necesario sumar una pieza más.

Álvarez aparece como la última apuesta del Millonario

Francisco Álvarez no es un nombre desconocido en el mercado de pases. El defensor de Argentinos Juniors también había sido relacionado anteriormente con Boca, aunque el propio futbolista se encargó de negar que hubiera existido un contacto concreto con el club.

El zaguero aseguró que suele recibir información sobre los rumores que circulan en redes sociales, pero afirmó que nadie se había comunicado directamente con él para hablar de una posible transferencia.

Ahora, el escenario es diferente porque River ya avanzó formalmente por su ficha. La propuesta inicial contempla tres millones de dólares por la mitad de los derechos económicos, mientras que Argentinos pretende mejorar considerablemente esa cifra.

La negociación deberá resolverse con rapidez debido al cierre del mercado de pases. La ventana de transferencias finaliza este miércoles a las 18, aunque River recibió una posibilidad adicional para incorporar debido a una situación vinculada con Giorgio Costantini, futbolista de la Reserva que sufrió una lesión.

A partir de ese beneficio, el Millonario tendrá un plazo adicional de diez días para concretar una incorporación. Esto le da cierto margen a la dirigencia para continuar negociando por Álvarez en caso de que el acuerdo no pueda cerrarse dentro del plazo original.

Si finalmente River consigue incorporar al defensor de Argentinos Juniors, el club completaría un mercado de pases con diez incorporaciones.

Además de Álvarez, el plantel sumó a Nicolás Otamendi como principal refuerzo para la defensa. También llegaron los laterales Francisco Ortega y Giovanni González, mientras que el ataque incorporó a Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

En la mitad de la cancha, River sumó a Mauro Arambarri, Tobías Andrada y Thiago Almada, completando una renovación importante del plantel.

El gasto total del Millonario en este mercado de pases se acerca a los 70 millones de dólares. La posible llegada de Álvarez sería entonces la última pieza de un período de incorporaciones marcado por una fuerte inversión.

Ahora, la pelota está del lado de River y Argentinos. El Millonario ya hizo su primera propuesta y buscará mejorarla lo necesario para quedarse con el defensor que pretende como compañero de Otamendi.