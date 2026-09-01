D'Onofrio llamó a rebelarse contra Tapia: "No hay que tener miedo"

El ex presidente de River subrayó que los actuales dirigentes tienen que decirle las cosas en las que no están de acuerdo al máximo mandatario de la AFA

Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River, apuntó contra el máximo mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , y aseguró que "no hay que tenerle miedo".

En diálogo con Daniel Avellaneda para el programa "La Oral Deportiva" (Radio Rivadavia), D'Onofrio hizo énfasis en que "lo que hay que hacer en este momento es decirle al presidente de la AFA las cosas en las que no estamos de acuerdo y que nos parecen mal... No hay que tener miedo".

En este sentido, D'Onofrio destacó que "en los cuatro años que nosotros no lo votamos a Tapia, ganamos todos los campeonatos".

Por otra parte, recordó un curioso episodio que le tocó vivir durante una elección en la FIFA, en la que el suizo Joseph Blatter se enfrentaba con el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein.

"A mí me tocó votar en la elección de Blatter y el príncipe (por Al Hussein). Fue justo en la época del FIFA Gate", comenzó D'Onofrio, quien agregó: "Aquella vez fui a comer con otros dirigentes y, cuando me desperté, ocho o nueve de esos estaban presos".

Fue por esto que remarcó que "hay cosas en las que uno, de alguna manera, tiene que mantener la dignidad". Durante su etapa como presidente de River, el club tuvo el periodo más ganador de su historia a nivel futbolístico, ya que conquistó ocho títulos locales y siete internacionales, entre los que se destacan las Copas Libertadores de 2015 y 2018.