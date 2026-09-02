Acevedo se acerca al Sabalero: Colón acordó con Instituto y aguarda la respuesta del jugador

Colón y Instituto ya acordaron por Jonás Acevedo. El volante recibió una propuesta del Sabalero y debe definir si acepta para convertirse en refuerzo rojinegro.

La salida de Allende le permitió a Colón liberar un cupo para incorporar a Jonás Acevedo. El volante de Instituto es el elegido por Iván Delfino para sumar creatividad, experiencia y variantes. El acuerdo entre los clubes ya está cerrado y solo falta que el futbolista responda afirmativamente a la propuesta para convertirse en jugador rojinegro durante ese tramo decisivo.

El Sabalero ya tiene el acuerdo con Instituto

Colón está muy cerca de concretar la llegada de Jonás Acevedo. La dirigencia rojinegra avanzó en las últimas horas y alcanzó un entendimiento con Instituto para que el mediocampista pueda dejar el conjunto cordobés y continuar su carrera en Santa Fe.

La operación, sin embargo, todavía necesita un último paso. El futbolista recibió el ofrecimiento de Colón y deberá decidir si acepta las condiciones para transformarse en una de las caras nuevas del plantel que conduce Iván Delfino.

La posibilidad de sumar a Acevedo apareció a partir de la salida de Leandro Allende. El defensor fue transferido a Guaraní de Paraguay una vez finalizado el mercado de pases y su partida generó el cupo que Colón necesitaba para incorporar a otro jugador.

Delfino no había tenido la posibilidad de elegir refuerzos durante los mercados anteriores, por lo que esta alternativa le permitió buscar una pieza que pudiera responder a una necesidad concreta del equipo.

El mediocampista actualmente forma parte del plantel de Instituto, aunque no suele comenzar los encuentros como titular. Diego Flores lo utiliza con frecuencia durante los complementos, por lo que cuenta con participación habitual en un equipo que atraviesa un gran momento deportivo.

Instituto se encuentra peleando en los primeros puestos de su zona en la Liga Profesional y también mantiene una importante expectativa por conseguir una clasificación histórica a una competencia internacional.

Para Colón, la búsqueda pasa por encontrar un futbolista que pueda aportar soluciones inmediatas. El cuerpo técnico necesitaba una alternativa con experiencia y recorrido para afrontar las nueve fechas que restan de la fase regular y, eventualmente, los partidos correspondientes al Reducido.

Durante la búsqueda también fueron considerados algunos jugadores jóvenes que integran planteles de Reserva o que cuentan con poca participación en Primera. Finalmente, la decisión fue apostar por un futbolista más consolidado.

Un perfil que encaja en lo que busca Colón

Acevedo tiene 29 años y nació en San Luis. Su carrera profesional comenzó en San Lorenzo, donde tuvo su estreno en Primera bajo las órdenes de Diego Aguirre. Luego pasó por diferentes instituciones del fútbol argentino. Defendió los colores de Ramón Santamarina de Tandil, Patronato, Quilmes y Huracán, antes de desembarcar en Instituto. En el conjunto cordobés ya acumula cuatro temporadas.

Su principal virtud está relacionada con la generación de juego. Es un mediocampista ofensivo que busca participar activamente de las jugadas, manejar la pelota, aprovechar los espacios y generar situaciones cerca del área rival. Ese perfil es justamente uno de los que Colón necesita incorporar a su funcionamiento. Dentro del plantel actual, Darío Sarmiento es uno de los futbolistas que puede ofrecer características similares, aunque no logró tener la regularidad esperada durante el campeonato.

En medio de ese contexto, el posible arribo de Acevedo representa una apuesta deportiva importante. El acuerdo entre Colón e Instituto ya está encaminado y ahora todas las miradas están puestas en la respuesta del mediocampista. Si acepta, será el refuerzo elegido para darle mayor creatividad al equipo en la etapa decisiva de la temporada.