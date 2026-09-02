La escalada deportiva debutará como disciplina oficial en los Juegos Suramericanos en Santa Fe

El Instituto Superior de Educación Física N° 27 de la capital provincial será el epicentro de la actividad con sus modalidades velocidad, boulder y dificultad. Las estructuras, únicas en Latinoamérica, quedarán como legado para la práctica deportiva.

La fuerza imparable de los XIII Juegos Suramericanos 2026 no se detiene y avanza en su cuenta regresiva. La competencia se disputará del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela y reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países con un total de 43 deportes y 60 disciplinas.

Entre esas actividades, la escalada deportiva marcará su debut oficial en la categoría mayores en estos Juegos. Anteriormente, la disciplina solo había tenido una aparición en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022. Su inclusión definitiva en el programa absoluto de mayores responde a su consolidación como deporte olímpico (Tokio 2020 y Paris 2024).

La competencia de escalada se llevará a cabo en el Instituto Superior de Educación Física N° 27, ubicado en la ciudad de Santa Fe (Raúl Tacca 707) del 22 al 25 de septiembre. El predio albergará competencias oficiales, incorporando equipamiento técnico específico, tribunas, áreas operativas y espacios destinados a jueces, delegaciones y prensa.

Instalan los muros y sus elementos

En total se montarán tres estructuras para cada una de las tres modalidades de la disciplina. Según se precisó, cada muro tiene unos 8 metros de ancho y entre 17 y 18 metros de alto. Con parte de la estructura y los complementos necesarios, también llegaron más de 2.000 presas de escalada, agarres, tomas y volúmenes que serán utilizados por los atletas durante las competencias.

Romina Lell, sport manager de escalada en los Juegos, contó que “todo el material llegó homologado desde Francia y tenemos dos operarios franceses que están trabajando con empresas locales para el armado”.

En otro tramo, adelantó que “esperamos unos 80, 90 atletas divididos en diferentes disciplinas y ya estamos trabajando para que todos los atletas se trasladen desde la Villa Olímpica como corresponde, como todos los deportes, tenemos un colectivo que saldrá cada 10 minutos de la Villa y los van a traer hacia el polo deportivo”. Además, aprovechó para invitar a la comunidad a presenciar las competencias que “son muy atractivas, será con entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todos para que vengan a conocer estas tres disciplinas”.

Un legado para un semillero en el país

Cristian Porto, director técnico local, brindó en detalle la particularidad con la que cuenta el flamante montaje: “es homologado y viene estandarizado. Es uno de los únicos de América y eso es algo muy destacable, dado que luego de los Juegos la gente de la ciudad y alrededores podrán utilizar un muro con estas características que se ve muy pocos lugares”.

“Esto quedará como un legado, nos va a quedar una estructura y una infraestructura con estas características internacionales que nos permitirán hacer competencias de muy buena calidad”, completó.

Vale destacar que la región litoral es uno de los grandes semilleros de la especialidad en el país. “Hace años que venimos creciendo mucho con la organización de competencias regionales; tenemos una competencia muy importante que es juvenil, infanto-juvenil. Hoy en día, en Santa Fe tenemos unos 140 pequeños que están practicando la actividad y así se expande al resto de la provincia, en Esperanza, San Carlos, Arroyo Leyes, Rosario, San Lorenzo. Esto permitirá un gran crecimiento de este deporte”, destacó Romina Lell.

Formato y modalidades de competencia

Del certamen de escalada de los Juegos Suramericanos podrán participar todos los atletas de los países cuyos Comités Olímpicos estén afiliados por ODESUR y que sus Federaciones Nacionales se encuentren afiliadas a la Federación Internacional de Escalada Deportiva (World Climbing), vigentes a la fecha de la competencia.

Los atletas clasificados en primer, segundo y tercer lugar en cada prueba recibirán como premios medallas de oro, plata y bronce, respectivamente.

En referencia a las tres modalidades, en cuanto a “velocidad”, los atletas compiten en rutas estandarizadas con el objetivo de alcanzar la cima de un muro de 15 metros de altura lo más rápido posible. Los varones y las damas compiten en rutas idénticas que no se modifican entre las rondas de clasificación y la final. Los atletas pueden participar en la clasificatoria, donde la clasificación se decide por el tiempo más rápido registrado por los atletas en los dos intentos. Los dieciséis atletas más rápidos de la clasificatoria pasarán a las finales, que consisten en una serie de rondas eliminatorias (“octavos de final “, “cuartos de final”, “semifinales”, “pequeña final” y “gran final”), y los atletas compiten unos contra otros.

En “boulder”, la prueba consiste en superar rutas cortas y complejas, llamadas “problemas”, en paredes de aproximadamente 4,5 metros de altura sin utilizar cuerdas ni arneses, utilizando colchonetas para asegurar caídas. Aquí los atletas tienen un tiempo limitado para resolver el mayor número de bloques o alcanzar las presas de máxima puntuación (zonas y tops) en el menor número de intentos posible. La competición consiste en una ronda clasificatoria y los 8 mejores deportistas pasan a la final.

Finalmente, en lo que hace a la modalidad de “dificultad”, se trata de ascender una vía de al menos 15 metros de altura en un tiempo máximo de 6 minutos con un solo intento, utilizando cuerda y arnés. El objetivo es llegar lo más alto posible; la puntuación se basa en la presa alcanzada. Los atletas tienen 6 minutos para estudiar la ruta antes de empezar y un solo intento para escalarla. La competición consiste en una ronda clasificatoria donde se realizarán dos rutas y los 8 mejores deportistas pasan a la Final.

En todas las pruebas, el atleta mejor posicionado obtendrá una plaza por género para los Juegos Panamericanos Lima 2027.