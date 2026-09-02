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Colón recupera a Lago y Delfino define una decisión clave para recibir a Deportivo Morón

Colón recuperó a Ignacio Lago y tendrá una pieza más para el duelo ante Deportivo Morón. Delfino analiza si mantiene dos delanteros o suma un volante.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 16:15hs
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Colón recupera a Lago y Delfino define una decisión clave para recibir a Deportivo Morón

Colón se prepara para un partido determinante ante Deportivo Morón y recibió una noticia positiva en la previa: Ignacio Lago dejó atrás su lesión y estará disponible. Ahora, Iván Delfino debe resolver una cuestión táctica importante, ya que analiza mantener a los dos delanteros de referencia o reforzar la mitad de la cancha para mejorar el funcionamiento colectivo.

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Lago está recuperado y será una opción

Colón ya tiene la mira puesta en el compromiso del sábado a las 17 frente a Deportivo Morón, un encuentro que aparece como una oportunidad importante para volver a acercarse al líder Ferro y reducir la diferencia con el equipo que ocupa el segundo puesto.

En la previa, Iván Delfino recibió una noticia que le permite ampliar sus alternativas. Ignacio Lago se recuperó completamente y se encuentra en condiciones de disputar el encuentro sin inconvenientes.

La vuelta del mediocampista representa una alternativa más para el entrenador, que deberá definir la formación y, principalmente, el esquema que utilizará ante un rival que llegará a Santa Fe en un partido de gran importancia para las aspiraciones de Colón.

El conjunto rojinegro necesita recuperar regularidad y mejorar su funcionamiento. Más allá de los resultados obtenidos, el rendimiento colectivo dejó algunas dudas y Delfino deberá encontrar la fórmula que le permita a su equipo tener mayor presencia en el juego.

En ese escenario, el regreso de Lago puede convertirse en una herramienta importante para el técnico. Su disponibilidad le permite contar con otra pieza para armar el mediocampo y, al mismo tiempo, evaluar distintas variantes de cara al sábado.

Delfino analiza cambiar el esquema

La principal incógnita pasa por saber qué decisión tomará Delfino con respecto a la presencia de dos delanteros. El entrenador tiene la posibilidad de mantener a Garate y Alan Bonansea juntos en el ataque, aunque también analiza reforzar la zona media con un futbolista más.

Si finalmente opta por modificar el esquema, Franco García aparece como uno de los candidatos para ingresar en el equipo. Otra posibilidad es que Darío Sarmiento tenga una nueva oportunidad desde el comienzo.

El antecedente más cercano puede influir en la decisión. Durante el segundo tiempo del partido disputado en Córdoba, Colón mostró una mejoría considerable cuando ingresaron Antonio y García en lugar de Toledo y Garate.

El equipo había tenido una producción muy floja durante la primera mitad, pero con las modificaciones logró cambiar la dinámica del encuentro y mostró otra intensidad para disputar los minutos finales.

Ese rendimiento puede llevar a Delfino a evaluar un cambio para el duelo frente a Morón. La posibilidad de sumar un jugador más en la mitad de la cancha tendría como objetivo darle mayor circulación a la pelota, generar más opciones de pase y evitar que el equipo quede demasiado partido.

De todos modos, el entrenador todavía tiene tiempo para definir la formación. La recuperación de Lago amplía el abanico de posibilidades y le permite analizar distintas combinaciones antes de confirmar los once titulares.

El partido del sábado tendrá un valor especial para Colón. Además de buscar una victoria en condición de local, el equipo necesita aprovechar la oportunidad para volver a recortar distancias en la pelea por los primeros puestos.

Delfino deberá encontrar el equilibrio entre mantener el poder ofensivo de los dos delanteros o apostar por un mediocampo más poblado que le permita al equipo controlar mejor el partido.

La recuperación de Lago es la buena noticia, pero la gran decisión todavía está pendiente.

Colón Lago Delfino Morón
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