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Argentina XV se impuso a Uruguay en el Américas Rugby Championship

En la segunda fecha del certamen organizado por Sudamérica Rugby, Argentina XV goleó a Uruguay XV por 64-10 en la Escuela Militar de Santiago de Chile y llega a la última jornada con chances de gritar campeón.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 16:51hs
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Nueva goleada de Argentina XV en el Américas Championship ante Uruguay en Chile.

Nueva goleada de Argentina XV en el Américas Championship ante Uruguay en Chile.

En la cancha de la Escuela Militar de Santiago de Chile el equipo que conduce Álvaro Galindo dio cuenta del elenco uruguayo por 64 a 10. Fue otro partido con el trámite resuelto en la primera parte como le había sucedido en la jornada del debut a Argentina XV cuando goleó a Paraguay. En otro partido sin equivalencias el equipo que conduce Álvaro Galindo dominó el encuentro de principio a fin para sumar una nueva victoria con bonus y esperar la definición del torneo el próximo domingo a la espera de su rival.

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Argentina venció a Uruguay XV en Las Condes

En el marco de la segunda fecha del Américas Rugby Championship, el seleccionado argentino fue superior a Los Teros y goleó 64 a 10 en el Estadio Escuela Militar, ubicado en Santiago de Chile. Este fue el segundo triunfo albiceleste en el certamen, ya que en la primera fecha derrotaron a Paraguay, 58 a 11. El próximo compromiso para Argentina XV será el duelo ante Chile, el próximo domingo, desde las 17hs (hora argentina).

El equipo comandado por Álvaro Galindo mostró su mejor cara en los primeros minutos de juego, y a partir de ahí comenzó a tejer la diferencia en el desarrollo y la plasmó en el marcador con dos tries. En primera instancia, luego de una asistencia con el pie de Federico Serpa, el entrerriano Felipe Villagrán capturó la ovalada y se zambulló para marcar el primer try de la tarde. Apenas tres minutos después, Argentina XV trajo la pelota del fondo y luego de varias combinaciones en velocidad, fue el turno de apoyar de Luciano Avaca. Las conversiones se fueron apenas desviadas y el marcador reflejaba triunfo argentino, 10 a 0.

El mismo Avaca fue el encargado de apoyar el tercer try argentino -segundo en su cuenta personal- a los diecisiete minutos de partido, luego de una extensa posesión argentina que finalizó con el wing entrando al ingoal uruguayo en soledad. La conversión de Serpa fue efectiva para el 17-0 parcial.

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Argentina XV cerrará su participación el sábado 6 frente a Chile en Valparaíso.

La dinámica de los quince jugadores argentinos marcaba la tónica del partido, siendo incisivos y punzantes en cada incursión en campo rival. Así llegaron las conquistas de Franco Rossetto y de Bautista Estellés -convertida por Federico Serpa-, para sellar el 29-0 parcial.

La garra charrúa se hizo presente en los últimos minutos de la primera parte, con el conjunto uruguayo forzando infracciones que lo acercaban a la zona de definición. Sin embargo, la defensa argentina supo resolver los distintos escenarios propuestos por su rival, para finalizar la primera mitad sin puntos en contra, ganando 29 a 0.

El complemento comenzó con el equipo uruguayo como protagonista, con la posesión de la pelota y los primeros ataques. Sin embargo, a los 12 minutos, Tomás Dande encontró el camino al try y, desde ese momento, Argentina XV volvió a ser el equipo dominante y anotó otras dos conquistas: en primera instancia, el capitán Rodrigo Fernández Criado rompió la defensa uruguaya para apoyar debajo de los postes.

Minutos después, una pelota recuperada en 22 metros propios, finalizó con el pase de Dande para Luciano Avaca, que selló su hat-trick en la tarde de Chile. Las tres conquistas fueron convertidas por Serpa, para la victoria parcial 50-0. Franco Rossetto fue el encargado de apoyar una nueva conquista argentina rondando los 57 minutos, esta vez, convertida por el ingresado Ignacio Dogliani.

Uruguay XV utilizó el line y maul como su arma de ataque predilecta en la tarde, y por esa vía, logró salir del cero en el marcador a través del ingresado Sebastián Pérez, que se escapó por el lado ciego de la formación para anotar el 57-5. Minutos después, y por la misma via, fue Manuel Diana el encargado de apoyar. Ambas conversiones, ejecutadas por Santiago Álvarez se fueron desviadas, y el marcador reflejaba 57-10 para el equipo argentino.

Apenas quedó tiempo para una conquista más, con el ingresado Alejo Sugasti como protagonista, que logró evitar defensores uruguayos para apoyar así, la última conquista del partido. Dogliani acertó su envío a los postes para decretar el triunfo de Argentina XV 64 a 10 ante Uruguay XV.

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