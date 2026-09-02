Fagioli toma impulso en Unión: la oportunidad que se abrió tras la salida de Maizon

La salida de Maizon Rodríguez dejó un puesto vacante en Unión y Tomás Fagioli aparece como la primera opción de Madelón para ocuparlo ante Instituto.

La partida de Maizon Rodríguez al fútbol ruso modificó el panorama defensivo de Unión . Tomás Fagioli aparece como la opción más firme para acompañar a Juan Pablo Ludueña ante Instituto. Matías Rocha también pelea por el puesto, mientras Leonardo Madelón analiza además variantes para cubrir la ausencia de Mauro Luna Diale tras una lesión muscular sufrida recientemente en el torneo.

Fagioli vuelve a estar en carrera

La transferencia de Maizon Rodríguez generó un espacio en la última línea de Unión y Tomás Fagioli es quien aparece mejor posicionado para ocuparlo. El entrenador Leonardo Madelón tendría en consideración al juvenil para el compromiso del lunes por la noche frente a Instituto, en el estadio 15 de Abril.

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El defensor ya tuvo la posibilidad de sumar minutos importantes en Primera. Durante el comienzo del Clausura fue titular contra Platense y Gimnasia de Mendoza, aprovechando que Rodríguez se encontraba lesionado. En esos encuentros completó los 90 minutos y dejó una imagen positiva ante el cuerpo técnico.

Además de su desempeño futbolístico, Fagioli cuenta con una característica que puede resultar determinante para Madelón: la personalidad necesaria para desenvolverse en una posición donde la concentración y la firmeza son fundamentales. Por eso, el técnico analiza darle una nueva oportunidad y favorecer su crecimiento junto a Juan Pablo Ludueña.

De todos modos, la competencia no está definida. Matías Rocha también busca quedarse con el puesto. El uruguayo llegó procedente de Arouca, de Portugal, y ya tuvo su debut con la camiseta rojiblanca frente a Aldosivi. Ahora espera una nueva oportunidad para convencer al entrenador.

Malcorra, otra pieza que podría mantenerse

La defensa no será el único sector que Madelón deberá modificar. La lesión muscular de Mauro Luna Diale complica su presencia ante Instituto y obliga al entrenador a pensar en una alternativa para reemplazarlo.

En ese escenario, Ignacio Malcorra aparece con buenas posibilidades de continuar entre los titulares. El mediocampista ingresó durante el encuentro frente a Sarmiento y tuvo una actuación destacada en la victoria por 4-1, en la que además aportó un gol y una asistencia.

De esta manera, una posible formación de Unión tendría a Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli o Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Ignacio Malcorra, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Julián Palacios; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

El duelo ante Instituto representará un desafío importante para el equipo santafesino. Para Fagioli, además, puede transformarse en una oportunidad decisiva para demostrar que está preparado para asumir un papel mayor y ganarse un lugar estable en el plantel profesional.