Uno Santa Fe | Ovación | River

River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

River empató 1-1 en el Monumental y perdió 8-7 en una interminable tanda de penales. Borré, Martínez Quarta y Beltrán fallaron desde los doce pasos.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 00:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

River volvió a sufrir un golpe durísimo. El equipo de Eduardo Coudet quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 ante Independiente Santa Fe en el Monumental y perder 8-7 en una maratónica definición por penales, en una noche que profundizó todavía más la crisis futbolística del Millonario.

Sebastián Driussi había puesto en ventaja al conjunto argentino a los seis minutos del segundo tiempo y todo parecía encaminado hacia la clasificación. Sin embargo, una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área le permitió a Franco Fagúndez igualar el encuentro a los 80 minutos. En los penales, después de 22 ejecuciones, el arquero Weimar Asprilla se convirtió en el héroe colombiano: atajó uno de los remates y luego convirtió el penal que sentenció la serie.

River dominó, pero no pudo sacar ventaja

El primer tiempo mostró a un River con la iniciativa y la obligación de buscar la clasificación. El equipo de Coudet manejó la pelota y se instaló durante varios pasajes en campo rival, aunque volvió a exhibir uno de los problemas que lo acompañan en este semestre: la falta de eficacia para transformar dominio en goles.

Driussi, de regreso a la titularidad después de superar una lesión, tuvo las mejores oportunidades. Primero remató por encima del travesaño luego de un despeje defectuoso de Santa Fe y posteriormente sacó un disparo cruzado que pasó muy cerca del palo.

También tuvieron sus chances Thiago Almada, quien obligó a intervenir al arquero colombiano con un tiro libre, Ángel Correa, que estrelló un remate en el exterior de la red, y Marcos Acuña, que probó en dos oportunidades desde media distancia.

Santa Fe se dedicó principalmente a defender y apenas generó peligro. Hugo Rodallega remató alto y Alexis Zapata cabeceó a las manos de Santiago Beltrán.

Driussi puso el 1-0 y parecía cambiar la historia

River encontró el gol rápidamente en el complemento.

A los 51 minutos, Gonzalo Montiel desbordó por la derecha y envió un centro al segundo palo, donde apareció Driussi para estirarse y empujar la pelota al fondo de la red.

El delantero argentino gritó el gol con enorme alivio. River conseguía lo que necesitaba y, por unos minutos, la clasificación parecía estar encaminada.

Coudet intentó sostener la ventaja con modificaciones. Fausto Vera ingresó por Tomás Galván y Rafael Santos Borré reemplazó a Driussi. Más tarde entraron Facundo González por Montiel y Juan Cruz Meza por Tobías Andrada.

Pero los cambios no consiguieron darle estabilidad al equipo.

Una mano que cambió todo

Santa Fe entendió que tenía una última oportunidad y adelantó sus líneas. River comenzó a retroceder y perdió el control del partido.

A los 80 minutos llegó el golpe.

Tras un córner, la pelota cayó dentro del área y un remate impactó en la mano de Lucas Martínez Quarta. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y sancionó penal.

Franco Fagúndez se hizo cargo y ejecutó con potencia y precisión. Beltrán llegó a rozar la pelota, pero no pudo evitar el empate.

El 1-1 fue definitivo y la clasificación se definió desde los doce pasos.

Un penal interminable y un arquero héroe

La tanda fue dramática y se extendió hasta límites inesperados.

Para River convirtieron Almada, Correa, Otamendi, Freitas, Vera, Acuña y Meza, pero hubo tres fallos determinantes.

Borré estrelló su remate contra el palo, Martínez Quarta envió el suyo por encima del travesaño y Beltrán, que había sido protagonista al contener tres penales durante la definición, resbaló al momento de ejecutar y mandó la pelota arriba.

El arquero de Santa Fe no desaprovechó su oportunidad.

Asprilla convirtió el penal decisivo y selló el 8-7, desatando el festejo colombiano y dejando al Monumental sumergido en una profunda decepción.

Otra eliminación que profundiza la crisis

La caída ante Santa Fe representa otro golpe para un River que atraviesa un semestre muy complicado.

El Millonario llegó a este encuentro con apenas una victoria en sus últimos ocho partidos y todavía estaba fresco el antecedente del empate 2-2 frente a Vélez, después de haber estado dos goles arriba.

El clima ya era tenso antes del comienzo. Cuando Coudet apareció en las pantallas del Monumental durante el anuncio de la formación, su nombre fue recibido con silbidos.

El entrenador había advertido en la previa que River no tenía margen de error. Finalmente, el equipo volvió a fallar en un momento determinante.

En el Torneo Clausura, además, el Millonario apenas consiguió cuatro puntos en sus primeros seis partidos y marcha en la parte baja de la Zona B.

Boca, único argentino que sigue

Con la eliminación de River, Boca Juniors quedó como el único representante argentino en la Copa Sudamericana.

El Xeneize se enfrentará a San Pablo en los cuartos de final. Por su parte, Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia de Paraguay tras imponerse 4-1, esperaba al vencedor de esta serie y ahora deberá medirse con Independiente Santa Fe.

Para River, en cambio, comienza un período de incertidumbre.

El futuro de Coudet quedó en duda después de otra eliminación dolorosa y de un semestre en el que los resultados y el rendimiento estuvieron muy lejos de las expectativas.

Como si fuera poco, horas antes del partido se había confirmado la salida de Germán Pezzella, quien acordó la rescisión de su contrato, vigente hasta diciembre de 2027. El defensor surgido de las inferiores se despidió del club con un emotivo mensaje: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”.

River perdió una clasificación que parecía tener en sus manos y terminó protagonizando una de las noches más dolorosas de su ciclo reciente. Santa Fe sobrevivió al Monumental, Asprilla se convirtió en héroe y el Millonario volvió a quedar envuelto en una crisis que parece no tener fin.

River Sudamericana Independiente Santa Fe
Noticias relacionadas
river no pudo sostener la ventaja y velez se lo empato en el monumental

River no pudo sostener la ventaja y Vélez se lo empató en el Monumental

todos los partidos del domingo: river-velez y racing-boca se llevan todas las miradas

Todos los partidos del domingo: River-Vélez y Racing-Boca se llevan todas las miradas

river abre su serie ante independiente santa fe por la sudamericana en colombia

River abre su serie ante Independiente Santa Fe por la Sudamericana en Colombia

Chacho Coudet se mostró molesto en conferencia de prensa.

Coudet explotó tras la victoria de River: "Soy respetuoso, pero no boludo"

Lo último

River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

Morón desaprovechó otra chance y quedó apenas un punto arriba de Colón

Morón desaprovechó otra chance y quedó apenas un punto arriba de Colón

Ezequiel Medrán, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Emelec

Ezequiel Medrán, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Emelec

Último Momento
River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

Morón desaprovechó otra chance y quedó apenas un punto arriba de Colón

Morón desaprovechó otra chance y quedó apenas un punto arriba de Colón

Ezequiel Medrán, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Emelec

Ezequiel Medrán, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Emelec

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

Ovación
Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

River cayó ante Independiente Santa Fe por penales y profundizó su crisis

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Morón desaprovechó otra chance y quedó apenas un punto arriba de Colón

Morón desaprovechó otra chance y quedó apenas un punto arriba de Colón

Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio