River abre su serie ante Independiente Santa Fe por la Sudamericana en Colombia

River visita este miércoles a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Colombia.

River afrontará este miércoles una nueva instancia de la Copa Sudamericana cuando visite a Independiente Santa Fe de Colombia, por el encuentro de ida de los octavos de final. El duelo, que debía jugarse la semana pasada, fue reprogramado a raíz del fuerte terremoto que sacudió al país.

El partido comenzará a las 21.30 y tendrá como escenario al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá . El venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia, mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe estará a cargo del VAR.

El encuentro podrá seguirse en vivo por ESPN y Disney+ Premium, en el inicio de una serie que tendrá su definición en territorio argentino.

River busca confirmar su recuperación

El conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet llega con un envión anímico luego de vencer 2-0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. El triunfo le permitió ponerle fin a una racha de seis derrotas consecutivas en torneos organizados por AFA, la peor seguidilla de su historia, y le dio aire al entrenador.

En la Sudamericana, River avanzó directamente a los octavos de final después de terminar primero en el Grupo H con 14 puntos, por delante de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Santa Fe llega fortalecido

Independiente Santa Fe tuvo participación en la Copa Libertadores durante el primer semestre, pero terminó tercero en su grupo y pasó a disputar la Sudamericana.

En la actual competencia, el equipo colombiano debió afrontar los playoffs para meterse entre los 16 mejores y no tuvo inconvenientes: eliminó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

River buscará sacar un resultado positivo en Bogotá para llegar con ventaja al encuentro de vuelta y mantener vivo su objetivo internacional.

Probables formaciones de Independiente Santa Fe - River

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 21:30.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

VAR: Carlos Orbe (Ecu).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

TV: ESPN y Disney+ Premium.