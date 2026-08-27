Gisela Scaglia abrió la puerta a volver con Pullaro en 2027: "Una fórmula tiene que tener plena sintonía"

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe reivindicó su relación política con Maximiliano Pullaro y aseguró que ambos hablaron sobre la posibilidad de volver a integrar una fórmula. Al mismo tiempo, cuestionó el nuevo esquema que permitirá competir por la Vicegobernación dentro de un mismo espacio y admitió que quiere conocer cómo funcionará en la práctica.

Gisela Scaglia abrió la posibilidad de volver a integrar una fórmula para la Gobernación de Santa Fe en 2027 junto a Maximiliano Pullaro.

La diputada nacional Gisela Scaglia dejó abierta este miércoles la posibilidad de volver a acompañar a Maximiliano Pullaro en una fórmula para la Gobernación de Santa Fe en 2027 , aunque evitó confirmar formalmente una candidatura a vicegobernadora.

La exvicegobernadora habló sobre su futuro político y sobre la relación que mantiene con el actual mandatario provincial. La actual legisladora reivindicó especialmente su experiencia al frente de la Vicegobernación durante la primera gestión de Pullaro y sostuvo que ambos conversaron sobre la posibilidad de volver a compartir fórmula.

“El cargo fue el que más disfruté en mi vida política. Fue hermoso y sentí mucho orgullo”, afirmó Scaglia en diálogo con Radio 2.

La dirigente del PRO remarcó además que su principal compromiso continúa siendo con el gobernador y con la provincia.

“Mi compromiso es con Pullaro y con la provincia, más allá de lo que yo gane o pierda en mi carrera política. Eso no lo voy a cambiar nunca”, sostuvo.

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Scaglia y Pullaro: “Sí charlamos”

Consultada sobre si cuando aceptó encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales quedó acordado que luego volvería a integrar una fórmula con Pullaro, Scaglia aclaró que no existió un compromiso formal en esos términos.

“No en esos términos, pero sí charlamos”, respondió.

La diputada destacó especialmente el vínculo político que mantiene con el gobernador y consideró que existe una buena sintonía entre ambos. “Nosotros tenemos aún hoy mucha química, que fluye bien”, expresó.

Juntos. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Juan Pablo Poletti. José Busiemi

Ese vínculo, según Scaglia, constituye uno de los elementos centrales para pensar una eventual fórmula de gobierno.

La comparación con Milei y Villarruel

Al hablar sobre la relación entre un gobernador y su vice, Scaglia puso como ejemplo la tensión política que existe entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

“Siempre digo: es tan difícil ser uno como ser el vice de alguien. Fijate lo que le pasa al presidente con la vice. Cuando vos querés ser el uno siendo el dos, tenés un problema”, planteó.

La diputada sostuvo que durante su paso por la Vicegobernación nunca buscó disputar el liderazgo de Pullaro.

“Yo nunca quise ocupar el lugar de Maxi y eso es altamente positivo cuando uno piensa una fórmula. Una fórmula tiene que tener plena sintonía”, afirmó.

Para Scaglia, esa complementariedad resulta fundamental para evitar conflictos internos y garantizar que quienes integran una fórmula trabajen con objetivos compartidos.

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El nuevo escenario para elegir al vice

Uno de los aspectos que genera mayor interés de cara a las elecciones de 2027 es la modificación del sistema electoral santafesino, que habilita una competencia específica entre candidatos a vicegobernador dentro de un mismo espacio político.

El nuevo esquema abre la posibilidad de que distintas figuras de una misma fuerza puedan disputar entre sí la candidatura a vice, una situación que podría modificar la dinámica interna de los partidos y frentes electorales.

Entre los nombres que aparecen en ese escenario se encuentran Carolina Losada, Clara García y la propia Gisela Scaglia.

La diputada reconoció que se trata de un mecanismo novedoso para la política provincial y que todavía genera interrogantes.

“No vi nunca lo que está pasando y quiero ver cómo sería una elección de estas características”, admitió.

Apoyo al cambio pese a las dudas

Aunque reconoció sus dudas sobre el funcionamiento práctico del nuevo mecanismo, Scaglia sostuvo que comprende los argumentos que llevaron a su aprobación y que respeta la decisión adoptada por la Legislatura.

“Soy una persona de la política. Entiendo lo que votan los legisladores y lo apoyaré, como apoyé muchas veces cosas con las que no estaba plenamente de acuerdo”, señaló.

La dirigente explicó que su postura se basa en aceptar las decisiones institucionales cuando son adoptadas por las mayorías correspondientes.

“En términos de que la mayoría las está eligiendo”, agregó.

De esta manera, Scaglia evitó rechazar de plano el nuevo sistema, aunque dejó en claro que esperará a observar cómo se desarrolla una competencia interna de estas características antes de sacar conclusiones definitivas.

El rol de la Vicegobernación

La exvicegobernadora también reivindicó el peso institucional que tuvo el cargo durante su gestión, especialmente a partir de la conducción del Senado provincial.

Scaglia consideró que la Vicegobernación no debe ser entendida como un lugar meramente secundario dentro de una administración, sino como una posición con responsabilidades institucionales concretas.

En su caso, destacó el trabajo realizado desde la presidencia de la Cámara de Senadores y el rol que tuvo para conseguir la aprobación de leyes que consideró fundamentales para la provincia.

Su valoración de aquella experiencia refuerza la posibilidad de que vuelva a considerar una candidatura para integrar una fórmula provincial, aunque por el momento no existe una definición formal al respecto.

Un nombre que vuelve a aparecer rumbo a 2027

Las declaraciones de Scaglia vuelven a instalar su nombre dentro de la discusión política santafesina de cara a 2027.

La diputada dejó en claro que conserva una estrecha relación política con Pullaro y que existe una conversación abierta sobre la posibilidad de volver a compartir una fórmula, pero al mismo tiempo reconoció que el nuevo sistema de elección de vicegobernador puede generar una interna inédita.

Mientras tanto, la dirigente continúa enfocada en su actividad como diputada nacional y mantiene abierta la puerta a un eventual regreso a la política provincial.

Por ahora, Scaglia no confirmó una candidatura. Pero su mensaje fue claro: le gustaría volver a acompañar a Pullaro y considera que la sintonía entre ambos es una condición central para pensar una nueva fórmula en 2027.