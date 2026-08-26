Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Unión oficializó la lesión de Lautaro Vargas y presentó ante AFA la documentación para incorporar un reemplazante. Deberá ser un futbolista del fútbol local.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 11:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Unión ya presentó ante la Asociación del Fútbol Argentino los procedimientos correspondientes para solicitar la incorporación de un futbolista debido a la lesión de Lautaro Vargas. El club oficializó este miércoles la lesión del defensor a través de sus redes sociales y ahora espera la autorización de AFA para avanzar con el reemplazo. El Tatengue deberá buscar necesariamente dentro del fútbol argentino.

LEER MAS: Unión afina detalles y Madelón define el equipo para recibir a Sarmiento

Unión avanza para conseguir el reemplazo

La dirigencia rojiblanca ya realizó la presentación formal ante AFA para acceder al mecanismo que permite incorporar un jugador cuando un futbolista del plantel sufre una lesión que lo deja fuera de competencia por un período determinado.

Una vez cumplido el procedimiento correspondiente, Unión contará con un plazo de cinco días para concretar la incorporación, con la posibilidad de que ese período sea extendido según la reglamentación vigente.

La principal condición que deberá respetar el Tatengue es que el futbolista elegido provenga del fútbol local. Por este motivo, la búsqueda estará enfocada en jugadores que actualmente se desempeñen en el fútbol argentino.

La lesión de Lautaro Vargas y las alternativas

Unión oficializó en sus redes sociales la lesión de Lautaro Vargas, una baja que obliga al cuerpo técnico y a la dirigencia a evaluar alternativas para cubrir su ausencia.

Ante este escenario, el club deberá analizar distintas posibilidades dentro del mercado local. La prioridad será encontrar un futbolista que pueda ocupar el lugar que deja Vargas y que se adapte rápidamente a las necesidades del equipo.

Otra de las posibilidades que contempla la institución es darle espacio a jugadores juveniles que ya forman parte del plantel. Sin embargo, la dirigencia trabaja para determinar si resulta conveniente incorporar una nueva pieza o afrontar la ausencia con las opciones disponibles.

Con la documentación ya presentada ante AFA, Unión espera ahora completar los pasos administrativos para comenzar formalmente la búsqueda del reemplazante de Vargas. La dirigencia tendrá una ventana limitada para definir la incorporación y deberá moverse con rapidez para encontrar una alternativa dentro del fútbol argentino.

Unión
Noticias relacionadas
union confirmo la lesion de lautaro vargas y anuncio que debera pasar por el quirofano

Unión confirmó la lesión de Lautaro Vargas y anunció que deberá pasar por el quirófano

union recibe a sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de abril

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

union analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por lautaro vargas

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

union tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor version despues del descanso

Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

Lo último

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Último Momento
Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

Ovación
Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio