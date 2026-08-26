Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Unión oficializó la lesión de Lautaro Vargas y presentó ante AFA la documentación para incorporar un reemplazante. Deberá ser un futbolista del fútbol local.

Unión ya presentó ante la Asociación del Fútbol Argentino los procedimientos correspondientes para solicitar la incorporación de un futbolista debido a la lesión de Lautaro Vargas. El club oficializó este miércoles la lesión del defensor a través de sus redes sociales y ahora espera la autorización de AFA para avanzar con el reemplazo. El Tatengue deberá buscar necesariamente dentro del fútbol argentino.

Unión avanza para conseguir el reemplazo

La dirigencia rojiblanca ya realizó la presentación formal ante AFA para acceder al mecanismo que permite incorporar un jugador cuando un futbolista del plantel sufre una lesión que lo deja fuera de competencia por un período determinado.

Una vez cumplido el procedimiento correspondiente, Unión contará con un plazo de cinco días para concretar la incorporación, con la posibilidad de que ese período sea extendido según la reglamentación vigente.

La principal condición que deberá respetar el Tatengue es que el futbolista elegido provenga del fútbol local. Por este motivo, la búsqueda estará enfocada en jugadores que actualmente se desempeñen en el fútbol argentino.

La lesión de Lautaro Vargas y las alternativas

Unión oficializó en sus redes sociales la lesión de Lautaro Vargas, una baja que obliga al cuerpo técnico y a la dirigencia a evaluar alternativas para cubrir su ausencia.

Ante este escenario, el club deberá analizar distintas posibilidades dentro del mercado local. La prioridad será encontrar un futbolista que pueda ocupar el lugar que deja Vargas y que se adapte rápidamente a las necesidades del equipo.

Otra de las posibilidades que contempla la institución es darle espacio a jugadores juveniles que ya forman parte del plantel. Sin embargo, la dirigencia trabaja para determinar si resulta conveniente incorporar una nueva pieza o afrontar la ausencia con las opciones disponibles.

Con la documentación ya presentada ante AFA, Unión espera ahora completar los pasos administrativos para comenzar formalmente la búsqueda del reemplazante de Vargas. La dirigencia tendrá una ventana limitada para definir la incorporación y deberá moverse con rapidez para encontrar una alternativa dentro del fútbol argentino.