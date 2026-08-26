Morón desaprovechó otra chance y quedó apenas un punto arriba de Colón

Morón igualó 0-0 ante Central Norte en Salta, dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder Ferro y se alejó a un punto de Colón.

Deportivo Morón volvió a dejar pasar una oportunidad inmejorable. El 0-0 ante Central Norte en Salta, uno de los equipos más flojos de la Zona A de la Primera Nacional, no solo le impidió recortar la distancia con Ferro, sino que además lo dejó en una situación incómoda en la tabla: quedó a seis puntos del líder y apenas uno por encima de Colón .

El conjunto dirigido por Otta tenía la posibilidad de meterle presión al puntero y, al mismo tiempo, sacar una diferencia mayor respecto del Sabalero, que viene creciendo en la recta decisiva del campeonato. Sin embargo, el empate volvió a exhibir uno de los grandes problemas del Gallo en este tramo de la competencia: cuando tiene la oportunidad de dar un golpe importante, no logra concretarlo .

Un primer tiempo para el olvido

El partido tuvo dos caras completamente diferentes. Durante la primera mitad, Morón y Central Norte protagonizaron un espectáculo pobre, con escaso juego asociado, pocas situaciones y los arcos demasiado lejos.

El visitante sintió la obligación de ir a buscar los tres puntos, pero esa necesidad se transformó en apuro y no en fútbol. Central Norte, por su parte, apostó a la parsimonia y a tratar de rescatar algo que le permitiera escapar de la zona baja.

En ese contexto, las emociones brillaron por su ausencia. Apenas un zurdazo de Burruchaga desde unos 30 metros que se fue por encima del travesaño quedó como la acción más destacada de un primer tiempo que rápidamente quedó para el olvido.

Morón necesitaba cambiar la imagen después del descanso. Y lo hizo.

Morón reaccionó, pero no pudo ganarlo

El Gallo salió al complemento con otra actitud, decidido a asumir el protagonismo y buscar los tres puntos. Desde el comienzo comenzó a encontrar espacios y, sobre todo, a acercarse con mayor peligro al arco de Hass.

Apenas comenzado el segundo tiempo, una buena combinación terminó con un doble cabezazo de Contreras que quedó en las manos del arquero. Poco después apareció Fagundez, el goleador que tantas veces rescató a Morón, con una acción individual que pudo haber cambiado la historia.

El uruguayo recibió, encaró, metió un doble enganche y definió de manera cruzada ante la salida del arquero. La pelota, sin embargo, se abrió demasiado y terminó afuera, muy cerca del palo derecho.

Fue la muestra más clara de lo que terminó siendo el complemento: Morón tuvo la iniciativa, generó las mejores posibilidades y fue el único equipo que mostró verdadera intención de ganar, pero volvió a fallar en el momento decisivo.

Además, el equipo tuvo que afrontar complicaciones físicas durante el encuentro. Otta debió mover el banco y reemplazó a Salvareschi, Contreras y Olivares, ingresando Berterame, Gastón González y Francisco Flores.

Los cambios modificaron la estructura y, con el correr de los minutos, la táctica pasó a segundo plano. Morón siguió intentando, aunque sin llegar a transformar ese dominio en una superioridad contundente.

Fagundez, entre la necesidad y el desgaste

Uno de los puntos que preocupa en Morón es el estado físico de Fagundez, goleador del campeonato y una pieza indispensable para las aspiraciones del equipo.

El uruguayo volvió a mostrar destellos de su jerarquía, pero también evidenció que no está en plenitud física. Cada partido parece costarle un poco más y, justamente, el equipo de Otta lo necesita más que nunca en este tramo del torneo.

Morón depende demasiado de sus individualidades y, cuando estas no aparecen, le cuesta encontrar caminos para romper los partidos.

Un punto que sabe a poco y beneficia a Colón

El empate en Salta tiene un peso todavía mayor por el contexto de la tabla. Morón desaprovechó la chance de quedar más cerca de Ferro y ahora está a seis puntos del líder, cuando una victoria le habría permitido reducir considerablemente esa diferencia.

Pero además dejó escapar la posibilidad de tomar aire en su pelea con Colón. El Gallo apenas se despegó un punto del Sabalero, que sigue metido de lleno en la lucha por los primeros lugares de la Zona A.

A esta altura del campeonato, cada unidad tiene un valor enorme. Y Morón volvió a dejar dos en el camino ante un rival al que, por jerarquía y por necesidades de la tabla, debía superar.

El tiempo empieza a jugar en contra. Ferro se aleja, Colón se acerca y Morón vuelve a desperdiciar una oportunidad que parecía servida. El margen de error es cada vez menor y el Gallo ya no puede seguir dependiendo de que los demás tropiecen.

SÍNTESIS:

CENTRAL NORTE (SALTA): Fabricio Hass; Mauricio Rosales, Leonardo Felissia, Agustín Lamosa y Agustín Aleo; Gianluca Mancuso, Matías Villarreal, Franco Vedoya y Tomás Castro; Sergio Quiroga y Francisco Borda. DT: Alexis Matteo

DEPORTIVO MORÓN: Federico Díaz; Emanuel Iñiguez, Brian Salvareschi, Emilio Lazza y Joaquín Livera; Elías Contreras, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn y Juan Manuel Olivares; Franco Fagundez y Mateo Levato. DT: Walter Otta

CAMBIOS: 45’ Matías Moravec por Tomás Castro (CEN); 59’ Leonel Cardozo por Emanuel Iñiguez (MOR); 60’ Agustín Bustinduy y Joaquín Mateo por Franco Vedoya y Sergio Quiroga (CEN); 73’ Gastón González, Francisco Flores y Gonzalo Berterame por Juan Manuel Olivares, Brian Salvareschi y Elías Contreras (MOR); 83’ Matías Benítez por Santiago Kubiszyn (MOR) y Erik Bodencer por Francisco Borda (CEN); y 90′ Maximiliano Padilla por Leonardo Felissia (CEN).

ÁRBITRO: Pablo Giménez