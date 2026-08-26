Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón busca cubrir el cupo que dejó Leandro Allende y, pese a las dificultades del mercado, tiene en carpeta a Agustín Hermoso.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 11:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de ocupar el lugar que dejó la salida de Leandro Allende. La dirigencia sabalera ante la baja de Tomás González tiene en la mira a Agustín Hermoso, volante ofensivo de Acassuso, como una de las alternativas para reforzar el plantel. El futbolista es del agrado del cuerpo técnico y ya se analizan las condiciones para avanzar.

LEER MAS: Colón ajusta detalles para Córdoba: Delfino espera por Sarmiento para definir el equipo

Hermoso, el nombre que aparece en carpeta

El mercado de pases no resulta sencillo para Colón, que debe moverse con cuidado a la hora de buscar una incorporación. En ese escenario, Agustín Hermoso aparece como una de las posibilidades que analiza la dirigencia para darle una alternativa más al entrenador.

Hermoso tiene 23 años y nació el 5 de noviembre de 2002 en Buenos Aires. Mide 1,67 metros y realizó toda su formación en las divisiones inferiores de Acassuso, club en el que debutó en Primera durante 2021.

Su posición natural es la de mediocentro ofensivo o enganche y habitualmente utiliza la camiseta número 10. Entre sus principales características se encuentran la técnica, la visión de juego, la velocidad y la capacidad para asistir a sus compañeros.

El futbolista tuvo un paso a préstamo por Liniers de La Matanza durante 2024 y luego regresó a Acassuso, donde consiguió consolidarse como una de las piezas importantes del equipo.

Los números de Hermoso y una particularidad ante Colón

El volante ofensivo acumula más de 100 partidos oficiales en su carrera profesional y registra nueve goles. En la actual temporada viene teniendo una participación importante en Acassuso, donde es una pieza habitual del equipo.

Durante 2026 disputó 24 encuentros, todos como titular, y convirtió cuatro goles. Además, aportó asistencias importantes y tuvo una participación directa ante el propio Colón.

Otros nombres que analiza Colón

Además de Agustín Hermoso, Colón analiza otras alternativas para reforzar el plantel. En la carpeta del Sabalero también aparecen Jorge Correa, actualmente en Estudiantes de Caseros, y Arnaldo González, futbolista de Ciudad de Bolívar. La dirigencia evalúa las distintas opciones mientras busca concretar una incorporación para ocupar el cupo que dejó Leandro Allende.

Colón
Noticias relacionadas
colon acelera en el mercado: alonso confirmo las posiciones buscadas y los nombres descartados

Colón acelera en el mercado: Alonso confirmó las posiciones buscadas y los nombres descartados

la reserva de colon busca otra alegria en el torneo proyeccion ante lanus

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

pablo gimenez sera el arbitro del partido entre colon y racing de cordoba

Pablo Giménez será el árbitro del partido entre Colón y Racing de Córdoba

colon intensifica la busqueda de un volante creativo para reforzar el equipo

Colón intensifica la búsqueda de un volante creativo para reforzar el equipo

Lo último

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Último Momento
Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

Ovación
Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio