Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón busca cubrir el cupo que dejó Leandro Allende y, pese a las dificultades del mercado, tiene en carpeta a Agustín Hermoso.

Colón continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de ocupar el lugar que dejó la salida de Leandro Allende. La dirigencia sabalera ante la baja de Tomás González tiene en la mira a Agustín Hermoso, volante ofensivo de Acassuso, como una de las alternativas para reforzar el plantel. El futbolista es del agrado del cuerpo técnico y ya se analizan las condiciones para avanzar.

Hermoso, el nombre que aparece en carpeta

El mercado de pases no resulta sencillo para Colón, que debe moverse con cuidado a la hora de buscar una incorporación. En ese escenario, Agustín Hermoso aparece como una de las posibilidades que analiza la dirigencia para darle una alternativa más al entrenador.

Hermoso tiene 23 años y nació el 5 de noviembre de 2002 en Buenos Aires. Mide 1,67 metros y realizó toda su formación en las divisiones inferiores de Acassuso, club en el que debutó en Primera durante 2021.

Su posición natural es la de mediocentro ofensivo o enganche y habitualmente utiliza la camiseta número 10. Entre sus principales características se encuentran la técnica, la visión de juego, la velocidad y la capacidad para asistir a sus compañeros.

El futbolista tuvo un paso a préstamo por Liniers de La Matanza durante 2024 y luego regresó a Acassuso, donde consiguió consolidarse como una de las piezas importantes del equipo.

Los números de Hermoso y una particularidad ante Colón

El volante ofensivo acumula más de 100 partidos oficiales en su carrera profesional y registra nueve goles. En la actual temporada viene teniendo una participación importante en Acassuso, donde es una pieza habitual del equipo.

Durante 2026 disputó 24 encuentros, todos como titular, y convirtió cuatro goles. Además, aportó asistencias importantes y tuvo una participación directa ante el propio Colón.

Otros nombres que analiza Colón

Además de Agustín Hermoso, Colón analiza otras alternativas para reforzar el plantel. En la carpeta del Sabalero también aparecen Jorge Correa, actualmente en Estudiantes de Caseros, y Arnaldo González, futbolista de Ciudad de Bolívar. La dirigencia evalúa las distintas opciones mientras busca concretar una incorporación para ocupar el cupo que dejó Leandro Allende.