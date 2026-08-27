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Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Unidos cuenta con los votos necesarios para aprobar este jueves sin cambios la iniciativa que modifica el sistema de boletas, reduce pisos para las generales e introduce cambios clave en las candidaturas

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

27 de agosto 2026 · 01:10hs
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Se espera que el Senado de Santa Fe convierta en ley el nuevo Código Electoral.

Foto: Archivo / La Capital

Se espera que el Senado de Santa Fe convierta en ley el nuevo Código Electoral.

El Senado de Santa Fe convertirá en ley este jueves las nuevas reglas del juego electoral de cara a los decisivos comicios de 2027, los cuales rediseñarán el mapa político de la provincia.

Todo indica que la reforma electoral fogoneada por el oficialismo —que una semana atrás cosechó la media sanción en la Cámara baja santafesina— se convertirá en ley sin modificaciones.

En Diputados, el proyecto obtuvo 43 votos provenientes de Unidos, el PJ y el espacio de Amalia Granata. Sólo cuatro legisladores sufragaron en contra y no hubo abstenciones. Tras varias horas de debate, la coalición oficialista avanzó con una iniciativa que, para la Casa Gris —a punto de anotarse otro logro reformista—, consiste en ordenar el sistema mediante normas más claras.

LEER MÁS: Qué cambiaría en las elecciones de Santa Fe con la nueva reforma electoral

El objetivo de Unidos

Unidos no tendría problemas en el Senado para sancionar la ley, ya que cuenta con una amplia mayoría en ese cuerpo parlamentario. No obstante, el oficialismo pretende que la reforma quede consagrada por unanimidad.

Por eso, el radicalismo, uno de los pilares de la alianza de gobierno, convocó para este miércoles a su mesa partidaria y, posteriormente, a un encuentro con los demás partidos que integran Unidos.

Como hasta el momento las negociaciones corrieron por cuenta de las fuerzas mayoritarias de la coalición, el cónclave fue programado para interiorizar a los espacios minoritarios sobre el alcance del Código Electoral y la ley de Partidos Políticos.

El rol del peronismo en el Senado

Sin embargo, de cara a la inminente sesión en la Cámara alta, los cinco senadores del peronismo recién definirán a último momento el sentido de su voto. A este grupo de legisladores, que en su momento también presentó un proyecto reformista, le inquietan algunos artículos de la iniciativa aprobada en Diputados y el escaso margen de negociación otorgado por el oficialismo.

En ese sentido, el senador justicialista por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, señaló uno de los puntos que genera discrepancias en su bancada: “No logramos entender ese engendro de que un gobernador pueda ir con tres vices”.

Si bien en las Paso continuará el uso de una boleta por cada categoría a renovar, en las generales solo se utilizarán tres.

Si bien en las Paso continuará el uso de una boleta por cada categoría a renovar, en las generales solo se utilizarán tres.

Aludió, de ese modo, a la posibilidad de disputar una interna entre quienes se postulen a la vicegobernación una vez consumada la reforma.

Cada aspirante a la Casa Gris podrá llevar hasta tres precandidatas a vice. Los sufragios no serán acumulativos para la fórmula sino que esta quedará integrada por la postulante más votada.

“El gobernador aparecerá tres veces en la boleta, lo que genera, de algún modo, una ventaja comparativa”, advirtió Traferri.

El texto a votar en la Cámara alta

Además de ratificar las primarias obligatorias, el texto a votar en el Senado reduce del 1,5 por ciento al 1 % del padrón el umbral de votos necesario para acceder a las elecciones generales.

En cuanto a los pisos requeridos para la distribución de cargos, las listas deberán alcanzar un total de votos equivalente al 4 por ciento del padrón.

Tras haber expresado sus objeciones a ese punto por considerar que se minimizan las chances de las fuerzas políticas minoritarias en el futuro reparto de bancas en la Cámara baja, el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) ratificó su intención de judicializar algunos artículos de la reforma.

Si bien en las Paso continuará el uso de una boleta por cada categoría a renovar, en las generales solo se utilizarán tres. La papeleta incluirá la opción de elegir “voto lista completa”, modificando así su diseño tradicional. Con esta opción se busca generar un efecto arrastre de la categoría ejecutiva hacia la legislativa.

Por otra parte, ya no se exigirá que una lista de candidatos a diputado provincial lleve acoplada una nómina de postulantes a la Gobernación. Lo mismo ocurrirá en el caso de los aspirantes a intendente y concejal.

El texto final dictaminado en Diputados consta de 297 artículos y 117 páginas. La norma regula también los alcances de la veda electoral y el financiamiento de los partidos políticos, entre otros aspectos.

Asimismo, establece que la Justicia electoral pasará al fuero Contencioso Administrativo y que la Corte Suprema provincial solamente intervendrá frente a recursos de inconstitucionalidad.

Senado Reforma electoral Santa Fe Unidos boletas candidaturas
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