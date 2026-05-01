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La situación de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

La fecha 3 de la Copa Sudamericana finalizó y River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Riestra atraviesan realidades muy distintas

1 de mayo 2026 · 16:15hs
La situación de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

La tercera fecha de la Copa Sudamericana finalizó este jueves y los seis equipos argentinos que participan en esta edición, que son River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra atraviesan realidades muy distintas.

Así es el escenario para los equipos argentinos en la Sudamericana

El River de Eduardo Coudet es el que mejor inicio tuvo, ya que este jueves le ganó 1-0 como visitante a Bragantino de Brasil para llegar a siete puntos y mantener el liderazgo en el Grupo H.

El otro equipo argentino que lidera su grupo es San Lorenzo, que tras igualar 1-1 contra el Santos de Neymar llegó a las cinco unidades, una más que su escolta, que es Deportivo Cuenca de Ecuador.

Los otros dos equipos albicelestes que terminaron esta fecha en puestos de clasificación a la próxima fase son Deportivo Riestra y Tigre, con cuatro puntos cada uno, aunque ambos marchan segundos y en caso de continuar así deberían disputar los playoffs para avanzar a los octavos de final.

La gran decepción en lo que va de esta Copa Sudamericana es Racing, que atraviesa un flojísimo momento que incluso mantiene en la cuerda floja a su director técnico, Gustavo Costas. La Academia, que solo ganó uno de sus últimos siete partidos, está tercero en el Grupo E con cuatro puntos.

Finalmente, en el Grupo G está Barracas Central, que empató todos sus partidos y figura último con tres puntos, aunque los otros equipos de su zona solo le sacan una unidad.

De los seis equipos argentinos que dicen presente en esta edición de la Copa Sudamericana, que es el segundo torneo de clubes más importante de América, los únicos que la ganaron fueron San Lorenzo en 2002, River en 2014 y Racing en 2014, mientras que Tigre alcanzó la final en el 2012.

La actividad en la Copa Sudamericana continuará la próxima semana, con los partidos correspondientes a la cuarta fecha.

Copa Sudamericana River Racing
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