Cómo fue el camino de España para llegar a la final del Mundial

El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará a Argentina este domingo 19, a partir de las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los dirigidos por Luis de la Fuente buscarán llevar a la selección de España a su segunda consagración en la Copa del Mundo , este domingo 19, a partir de las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Pero para llegar a una nueva final del mundo, tanto España como Argentina atravesaron una fase de grupos y llaves eliminatorias muy pesadas o sufridas , además de que la “Furia Roja” llegó como una de las favoritas, vigente campeona de Europa y con los focos puestos en uno de los mejores jugadores jóvenes en el fútbol actual como lo es Lamine Yamal.

En este caso, el camino de la “Roja”, que integró el Grupo H, comenzó con sorpresa: el factor clave de esta edición, un empate 0 a 0 con una de las selecciones debutantes, Cabo Verde; si bien, de la Fuente contó con su máxima estrella a partir de los 35 minutos del segundo tiempo, al recuperarse de una lesión previa al mundial, tuvo gran dominio del encuentro con 74% de posesión de pases, en los cuales logró 27 tiros en total, contra 7 atajadas por parte de Vozinha, quien fue la figura del partido al evitar a toda costa que los españoles abrieran el marcador.

En el segundo partido ante Arabia Saudita, pudo florear tanto en el juego como en la eficacia; desde los 10 minutos del primer tiempo comenzó ganando con gol de Lamine Yamal, que fue su primer gol y titularidad en un Mundial. Luego, en 3 minutos, Mikel Oyarzabal colocó un doblete para aumentar la ventaja, mientras que Hassan Al-Tambakti en contra selló la goleada, tras un remate de Marc Cucurella que ataja el arquero y rebota en el defensor.

En la tercera fecha el Grupo H se definían los dos clasificados para la segunda ronda; España era la favorita con 4 puntos y lo seguían Uruguay (a quien se enfrentaba), Cabo Verde con 2 unidades y Arabia Saudita con 1.

Finalmente, el equipo europeo supo aguantar la “Garra Charrúa” que, sin estabilidad de juego y ánimos —debido a la interna del plantel con el técnico Marcelo Bielsa— no pudo conseguir el gol que le daría la posibilidad de poder sumar alguna unidad más; el partido se vivió con intensidad, sin embargo, a Fernando Muslera se le escapó entre las manos un remate, sin tanta fuerza, por parte de Álex Baena, que permitió el único gol de la victoria para clasificarse en el primer puesto de la zona.

La segunda fase de España en el Mundial

En 16avos de final debió enfrentar al segundo del Grupo J, que, gracias a las tres victorias de Argentina, Austria quedó en esa posición de la tabla; sin sobresaltos, los comandados por De la Fuente golearon por 3 a 0, con tantos de Mikel Oyarzabal, con doblete, y del lateral derecho Pedro Porro.

Uno de los partidos más duros lo tuvo frente al conjunto portugués, que les hizo las cosas difíciles dándole pelea mano a mano, en un encuentro muy disputado por ambos lados, pero que se definió por la paciencia y la conexión de pases a los 46 minutos del segundo tiempo, entre los jugadores españoles Fabián Ruiz, Rodri y Ferrán Torres, con la asistencia en profundidad para Mikel Merino, que, con tranquilidad, en posición de delantero, define al primer palo ante la elástica salida de Diego Costa para concretar el pase a la siguiente fase y dejar sin mundial a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El sexto partido ante Bélgica, con un Lamine más presente, el juego de España se impuso desde el comienzo. Fabián Ruiz abrió el marcador por estar atento a los rebotes de Courtois luego de un remate de Dani Olmo, que habitualmente llega al área para ejercer esa función; pero a los 41' Charles De Ketelaere despertaba al equipo rival igualando el marcador y también equilibrando un poco más las situaciones para ambos.

Aunque, una vez más la tranquilidad con pelota que caracteriza al equipo de la “roja” lleva a que desde el banco Mikel Merino a los 43' del complemento anote el gol de la victoria y, como el primer tanto, la reacción para capturar el rebote del arquero suplente Senne Lammens.

La Selección de España volvía a una semifinal del mundo tras 16 años, el rival nada más y nada menos que Francia, un viejo conocido en el último tiempo en estas instancias, pero en distintas competencias, con los resultados a favor de los últimos partidos, la “Furia Roja” se encendió para desplegar su mejor fútbol, con el que antes de la Copa ha conquistado la Eurocopa.

Si bien el resultado pudo ser más abultado, debido a que un 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzabal de penal y de Pedro Porro con una excelente pared devuelta con Dani Olmo, no reflejó el planteo aplicado por el entrenador español para anular al equipo sensación y favorito de esta Copa, que careció de la claridad y eficacia que venía teniendo a lo largo de la competición para concretar las pocas situaciones ocasionadas por sus delanteros.

De esta manera, España buscará igualar a Francia y Uruguay en número de títulos mundiales, frente a la vigente y tres veces campeona del mundo, Argentina, este domingo, desde las 16:00 en Nueva Jersey en la Copa realizada en Estados Unidos, Canadá y México.