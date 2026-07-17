Unión vuelve a ceder a préstamo a Lionel Verde

Lionel Verde continuará jugando en el Baniyas. El volante no regresa a Unión y extiende su contrato con el club árabe hasta mediados de 2027

Lionel Verde no vuelve a Unión y extendió su contrato con el Baniyas.

Si bien debía regresar a Unión, finalmente la dirigencia rojiblanca extendió el préstamo de Lionel Verde y de esta manera, el jugador continuará en el Baniyas del fútbol árabe.

La primera cesión había sido en febrero, cuando el futbolista firmó contrato hasta junio de este año . Por lo cual, finalizaba el vínculo y tenía que retornar al Tate, con quien tiene vínculo hasta diciembre del 2027.

Pero eso no sucederá y Verde continuará jugando en el Baniyas por una temporada más.Como parte de la estrategia para el nuevo ciclo competitivo, el jugador fue registrado en la categoría de futbolistas residentes para el campeonato local.

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Esta condición regulatoria le permite al cuerpo técnico optimizar los cupos de extranjeros en la plantilla principal y asegurar la presencia del mediocampista de 21 años.

El acto oficial de la firma del contrato contó con la presencia de Saqr Al Marzouqi, director ejecutivo de la empresa del Club Baniyas de Fútbol.