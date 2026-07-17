Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión vuelve a ceder a préstamo a Lionel Verde

Lionel Verde continuará jugando en el Baniyas. El volante no regresa a Unión y extiende su contrato con el club árabe hasta mediados de 2027

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 11:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lionel Verde no vuelve a Unión y extendió su contrato con el Baniyas.

Lionel Verde no vuelve a Unión y extendió su contrato con el Baniyas.

Si bien debía regresar a Unión, finalmente la dirigencia rojiblanca extendió el préstamo de Lionel Verde y de esta manera, el jugador continuará en el Baniyas del fútbol árabe.

Lionel Verde seguirá jugando en el Baniyas

La primera cesión había sido en febrero, cuando el futbolista firmó contrato hasta junio de este año. Por lo cual, finalizaba el vínculo y tenía que retornar al Tate, con quien tiene vínculo hasta diciembre del 2027.

Pero eso no sucederá y Verde continuará jugando en el Baniyas por una temporada más.Como parte de la estrategia para el nuevo ciclo competitivo, el jugador fue registrado en la categoría de futbolistas residentes para el campeonato local.

LEER MÁS: La inesperada propuesta de Juventud Las Piedras a Unión por Maizon Rodríguez

Esta condición regulatoria le permite al cuerpo técnico optimizar los cupos de extranjeros en la plantilla principal y asegurar la presencia del mediocampista de 21 años.

El acto oficial de la firma del contrato contó con la presencia de Saqr Al Marzouqi, director ejecutivo de la empresa del Club Baniyas de Fútbol.

Unión Lionel Verde contrato
Noticias relacionadas
la inesperada propuesta de juventud las piedras a union por maizon rodriguez

La inesperada propuesta de Juventud Las Piedras a Unión por Maizon Rodríguez

agustin colazo, con las puertas abiertas para su salida de union

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Juventud Unida se hizo fuerte de local y goleó al Sabalero por 3 a 0.

Victorias de Juventud Unida y Unión en la fecha 18 del Apertura liguista

Eric Ramírez será refuerzo de Unión.

Unión aceleró y cerró la llegada del delantero Eric Ramírez

Lo último

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Último Momento
Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Ovación
Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados