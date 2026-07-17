Se suman los equipos de AFA a los octavos de final de la Copa Santa Fe

Unión y Colón enfrentarán a Ciclón Racing y Sanjustino respectivamente en los octavos de final de la Copa Santa Fe masculina que organiza la Federación Santafesina de Fútbol

Unión y Colón ya tienen definido cuando van a disputar los cruces de los octavos de final en la Copa Santa Fe 2026 . El Tatengue jugará el primer encuentro ante Ciclón Racing este sábado 18 de julio en condición de visitante, mientras que el Sabalero, lo hará frente a Sanjustino en el estadio Coloso del Oeste en el Portón del Norte Santafesino. Los dos principales cuadros de la ciudad de Santa Fe podrían disputar dos clásicos si ambos clubes pasan dos fases. Recién semifinales se podrían enfrentar.

La Copa Santa Fe Masculina ya tiene confirmado el cuadro de octavos de final, instancia que se disputará a partido único y reunirá a los mejores equipos de la competencia provincial. Entre los profesionales, Unión y Colón de Santa Fe se medirán frente a equipos de la Liga Santafesina: Ciclón Racing será el rival tatengue y Sanjustino el de los Sabaleros. Unión es el campeón vigente del torneo, y enfrentará a su clásico rival únicamente en caso que ambos avancen a semifinales.

También se producirá la incorporación de los dos equipos rosarinos de mayor convocatoria. Rosario Central jugará el primer partido ante Argentino en el Olaeta, el domingo 26 a partir de las 15. Por su parte, Newell´s, visitará a Leones FC, el martes 29 a las 19 en Unión de Arroyo Seco. Las revanchas están prevista su disputa una semana después.

Por su parte, Central Córdoba, quinto representante de la Asociación Rosarina de Fútbol y de AFA, visitará a Timbuense el martes 29 a las 20. El ganador de esta llave enfrentará al ganador entre Newell's y el equipo de la familia Messi. En tanto, el ganador de Rosario Central-Argentino jugará ante el ganador de la llave entre Los Andes de Alcorta y el Club Arteaga, representantes de la Liga Deportiva del Sud y Interprovincial, respectivamente.

El ganador del cruce entre Ciclón Racing con Unión de Santa Fe se medirán con el ganador entre Romang FC con Club Atlético Tostado. El primer choque entre estos dos últimos está previsto en la localidad del departamento San Javier el 26 de julio a las 15. Por su parte, El Sabalero lo hará frente al ganador de la serie entre 9 de Julio de Rafaela con Sportivo Suardi, los cuales ya jugaron el partido de ida, en el departamento San Cristóbal, con triunfo del elenco visitante por 1 a 0. Por lo tanto, el representante de la Liga Rafaelina espera por Colón ó Sanjustino.

Programación Copa Santa Fe - octavos de final

Sábado 18 de julio

13.30, Ciclón Racing vs. Unión de Santa Fe, en el campo de deportes 8 de Enero

16.00, Sanjustino vs. Colón de Santa Fe

22/7: Los Ándes de Alcorta vs. Arteaga FC (21).

26/7: Romang Fc vs. Atlético Tostado (21)

26/7: Argentino de Rosario vs. Rosario Central (15)

29/7: Leones FC vs. Newell´s de Rosario (19)

29/7: Timbuense vs. Central Córdoba (20)