Uno Santa Fe | Ovación | octavos de final

Se suman los equipos de AFA a los octavos de final de la Copa Santa Fe

Unión y Colón enfrentarán a Ciclón Racing y Sanjustino respectivamente en los octavos de final de la Copa Santa Fe masculina que organiza la Federación Santafesina de Fútbol

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 10:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Ciclón Racing recibirá a Unión en barrio Guadalupe por los octavos de final de Copa Santa Fe.

Ciclón Racing recibirá a Unión en barrio Guadalupe por los octavos de final de Copa Santa Fe.

Unión y Colón ya tienen definido cuando van a disputar los cruces de los octavos de final en la Copa Santa Fe 2026. El Tatengue jugará el primer encuentro ante Ciclón Racing este sábado 18 de julio en condición de visitante, mientras que el Sabalero, lo hará frente a Sanjustino en el estadio Coloso del Oeste en el Portón del Norte Santafesino. Los dos principales cuadros de la ciudad de Santa Fe podrían disputar dos clásicos si ambos clubes pasan dos fases. Recién semifinales se podrían enfrentar.

Arrancan los octavos de final en la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe Masculina ya tiene confirmado el cuadro de octavos de final, instancia que se disputará a partido único y reunirá a los mejores equipos de la competencia provincial. Entre los profesionales, Unión y Colón de Santa Fe se medirán frente a equipos de la Liga Santafesina: Ciclón Racing será el rival tatengue y Sanjustino el de los Sabaleros. Unión es el campeón vigente del torneo, y enfrentará a su clásico rival únicamente en caso que ambos avancen a semifinales.

También se producirá la incorporación de los dos equipos rosarinos de mayor convocatoria. Rosario Central jugará el primer partido ante Argentino en el Olaeta, el domingo 26 a partir de las 15. Por su parte, Newell´s, visitará a Leones FC, el martes 29 a las 19 en Unión de Arroyo Seco. Las revanchas están prevista su disputa una semana después.

Por su parte, Central Córdoba, quinto representante de la Asociación Rosarina de Fútbol y de AFA, visitará a Timbuense el martes 29 a las 20. El ganador de esta llave enfrentará al ganador entre Newell's y el equipo de la familia Messi. En tanto, el ganador de Rosario Central-Argentino jugará ante el ganador de la llave entre Los Andes de Alcorta y el Club Arteaga, representantes de la Liga Deportiva del Sud y Interprovincial, respectivamente.

El ganador del cruce entre Ciclón Racing con Unión de Santa Fe se medirán con el ganador entre Romang FC con Club Atlético Tostado. El primer choque entre estos dos últimos está previsto en la localidad del departamento San Javier el 26 de julio a las 15. Por su parte, El Sabalero lo hará frente al ganador de la serie entre 9 de Julio de Rafaela con Sportivo Suardi, los cuales ya jugaron el partido de ida, en el departamento San Cristóbal, con triunfo del elenco visitante por 1 a 0. Por lo tanto, el representante de la Liga Rafaelina espera por Colón ó Sanjustino.

Programación Copa Santa Fe - octavos de final

Sábado 18 de julio

13.30, Ciclón Racing vs. Unión de Santa Fe, en el campo de deportes 8 de Enero

16.00, Sanjustino vs. Colón de Santa Fe

22/7: Los Ándes de Alcorta vs. Arteaga FC (21).

26/7: Romang Fc vs. Atlético Tostado (21)

26/7: Argentino de Rosario vs. Rosario Central (15)

29/7: Leones FC vs. Newell´s de Rosario (19)

29/7: Timbuense vs. Central Córdoba (20)

octavos de final Copa Santa Fe Unión
Noticias relacionadas
la estrecha relacion entre scaloni y de la fuente, el dt de espana

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Con el impulso del gobierno provincial y Lotería de Santa Fe, la Copa Santa Fe continúa ampliando su agenda deportiva.

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

la fifa anuncio que el campeon del mundial 2026 recibira anillos personalizados

La FIFA anunció que el campeón del Mundial 2026 recibirá anillos personalizados

como fue el camino de espana para llegar a la final del mundial

Cómo fue el camino de España para llegar a la final del Mundial

Lo último

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Último Momento
Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Ovación
Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados