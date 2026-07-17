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Brutal agresión en San José del Rincón: condenaron a seis años de prisión a un padre y a su hijo por intentar matar a golpes a un vecino

El salvaje ataque ocurrió en la vía pública en febrero de 2025. Los agresores, César y Nahuel Espíndola, interceptaron a la víctima, la golpearon hasta dejarla inconsciente y le provocaron una hemorragia cerebral. La jueza Rosana Carrara dictó la sentencia tras un juicio de procedimientos abreviados en los tribunales de Santa Fe.

17 de julio 2026 · 11:07hs
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Brutal agresión en San José del Rincón: condenaron a seis años de prisión a un padre y a su hijo por intentar matar a golpes a un vecino

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Brutal agresión en San José del Rincón: condenaron a seis años de prisión a un padre y a su hijo por intentar matar a golpes a un vecino

Dos hombres fueron condenados por haber cometido una tentativa de homicidio en San José del Rincón. Se trata de César David Espíndola, de 45 años, y su hijo, Nahuel Alejandro David Espíndola, de 27, cada uno recibió una pena a seis años de prisión.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación que permitió llegar a las condenas estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, quien representó al MPA en la audiencia en la que se desarrolló el juicio.

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Golpes salvajes

Iglesias afirmó que “minutos después de las 14:00 del viernes 14 de febrero del año pasado, los condenados intentaron quitarle la vida a un hombre en las inmediaciones de la esquina que forman las calles Independencia e Inés Álvarez, en Rincón”.

El fiscal sostuvo que “César y Nahuel Espíndola interceptaron a la víctima mientras caminaba por la vía pública y la agredieron con golpes de puño en la cabeza y en el rostro”, y precisó que “mientras el hombre amedrentado intentaba huir, el condenado de 27 años le dio una patada que lo hizo caer al suelo”.

Asimismo, el funcionario del MPA especificó que “si bien la víctima quedó tendida inconsciente en el lugar del ataque, logró sobrevivir gracias a que un grupo de vecinos intervino para que cese la situación violenta y le brindaron primeros auxilios”. Agregó que “además recibió pronta y efectiva atención médica, lo cual fue clave para evitar su muerte”, y detalló que “como consecuencia del ilícito, sufrió politraumatismos y una hemorragia cerebral, entre otras lesiones”.

Abreviado

Ambos condenados reconocieron su responsabilidad penal como coautores de una tentativa de homicidio. A su vez, junto con sus abogados defensores, aceptaron la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, el monto de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Por su parte, la Querella expresó su conformidad con lo resuelto.

San José del Rincón agresión golpes prisión
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