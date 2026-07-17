San Lorenzo inicia la era Gorosito y busca avanzar en la Copa Argentina ante Riestra

El Ciclón enfrentará este viernes a Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina. Será el debut de Néstor "Pipo" Gorosito como entrenador en medio de un profundo proceso de reestructuración institucional y deportiva.

San Lorenzo volverá a la competencia oficial este viernes con muchas novedades y una obligación clara: avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 18.45, el conjunto azulgrana se medirá con Deportivo Riestra en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Morón, con arbitraje de Álvaro Carranza y transmisión de TyC Sports.

El encuentro marcará el estreno de Néstor "Pipo" Gorosito como director técnico del Ciclón, que buscará comenzar el segundo semestre con una victoria luego de meses convulsionados dentro y fuera de la cancha.

Un nuevo ciclo en medio de la crisis de San Lorenzo

En Boedo hubo cambios profundos desde el último compromiso oficial.

La eliminación en la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta precipitó el final del ciclo de Sergio Costantino como presidente interino y, posteriormente, Marcelo Culotta fue elegido como nuevo titular de la institución.

La nueva dirigencia presentó un informe sobre la situación económica del club que encendió todas las alarmas: una deuda cercana a los 67 millones de dólares, además de distintos conflictos judiciales y compromisos pendientes con exjugadores y acreedores.

En el plano futbolístico también hubo modificaciones importantes. Gustavo Álvarez dejó su cargo y la dirigencia apostó por la experiencia de Gorosito para conducir al equipo en una etapa de reconstrucción.

Durante su presentación, el flamante entrenador dejó un mensaje contundente sobre el presente institucional.

"Nos encontramos en una situación difícil, angustiante y necesitamos ayuda. El 80% del plantel va a cobrar más que yo. Quisieron ensuciarme diciendo que iba a cobrar una fortuna, y no es así".

Riestra quiere sorprender

Del otro lado estará Deportivo Riestra, que tampoco tuvo un buen comienzo de año.

El Malevo no logró superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y apenas consiguió tres victorias durante todo el primer semestre entre las distintas competencias.

Una de ellas fue el 1-0 sobre Deportivo Maipú en la Copa Argentina, resultado que le permitió meterse en los 16avos de final y mantener viva la ilusión de dar el golpe frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Formaciones de San Lorenzo y Riestra

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba y Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Ignacio Gariglio, Carlos Quintana, Jonatan Goitía; Nicolás Watson, Pablo Monje, Milton Céliz; Antony Alonso, Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano (Morón).

Árbitro: Álvaro Carranza.

Hora: 18.45.

TV: TyC Sports.