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Armani está cerca de irse de River y encamina su vuelta a Atlético Nacional

Con 39 años y hoy suplente de Beltrán, el histórico arquero podría marcharse del Millonario en este mercado y avanza sigilosamente hacia el club que también lo tiene como ídolo

8 de julio 2026 · 10:39hs
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Franco Armani podría irse de River para volver a Atlético Nacional de Medellín.

Franco Armani podría irse de River para volver a Atlético Nacional de Medellín.

El glorioso ciclo de Franco Armani en River podría estar viviendo sus últimos días. Con 39 años, hoy a la sombra de Santiago Beltrán, sabe que está en el crepúsculo de su carrera y tiene intenciones de que el retiro lo encuentre atajando y no en el banco de suplentes. Desde hace ya varios días, en Colombia volvió a sonar su nombre y todos los caminos parecen llevar a Atlético Nacional.

Franco Armani se iría de River para volver a Atlético Nacional de Medellín

En numerosas ocasiones el experimentado arquero expresó públicamente su deseo de colgar los guantes en El Verde de la Montaña. "Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos. Sería un cierre de película”, aseguró en mayo su representante Martín Aráoz, aunque aclaró que “no hay nada”.

Al igual que el Millonario, no es un club más en su carrera. El Verde de la Montaña lo marcó a fuego y allí dejó una huella insondable. Estuvo siete temporadas, entre 2010 y 2017 –momento en el que recibió el llamado de Marcelo Gallardo-, y, gracias a sus descollantes rendimientos, talló con sus propias manos su estatua.

Los números, a menudo fríos y superficiales, suelen engañar, pero en su caso ayudan a dimensionar lo que fue el Pulpo: 232 partidos, 180 goles recibidos, 100 vallas invictas y 13 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Armani tiene contrato hasta diciembre de este 2026 en River y, de momento, no recibió propuestas formales. Ni para renovar ni para retornar a Medellín. Lo único concreto es que Eduardo Coudet lo considera un referente del vestuario y una valiosa segunda opción para el arco del Monumental.

En las últimas horas, tycsports.com pudo averiguar que el oriundo de Casilda avanza lenta y sigilosamente rumbo a Atlético Nacional. Por lo pronto, solo una serie de llamados para conocer sus intenciones y las del flamante técnico Lucas González, con pasado en Central Córdoba.

En caso de concretar su regreso al conjunto colombiano, Armani le pondrá fin a su exitoso ciclo en River. El partido y medio que jugó el último semestre (45’ contra Vélez por el Apertura y 90’ ante Bragantino por la Sudamericana) a causa de las lesiones y el gran momento de Beltrán no opacará todo lo que construyó durante ocho años con el buzo millonario.

Armani River Atlético Nacional
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