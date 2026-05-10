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River y San Lorenzo, a todo o nada, por un lugar en los cuartos de final

River recibirá, desde las 18 a San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura. Transmite ESPN Premium

10 de mayo 2026 · 09:01hs
River y San Lorenzo, a todo o nada, por un lugar en los cuartos de final

River recibirá este domingo a San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura, en el que será un cruce de gigantes para meterse entre los ocho mejores. El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino.

River llega a este cruce envuelto en incertidumbre, ya que desde la llegada de su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, consiguió muy buenos resultados, aunque demostró un muy flojo nivel en la mayoría de sus presentaciones.

A esto hay que sumar que en la última fecha de la primera fase de este Torneo Apertura, el "Millonario" cayó como local frente a Atlético Tucumán y sus jugadores abandonaron el terreno de juego bajo una lluvia de chiflidos de los hinchas.

El último partido oficial de River fue este jueves, cuando derrotaron 2-1 de manera agónica a Carabobo de Venezuela en la Copa Sudamericana, donde tienen prácticamente asegurada la clasificación a la próxima instancia.

Del otro lado estará San Lorenzo, que pese a su gravísima crisis institucional en el último tiempo se las viene arreglando para meterse en los playoffs de los campeonatos locales.

El Ciclón, que es dirigido por Gustavo Álvarez, dio una pobre imagen en la fecha que concluyó con la actividad de la primera fase al caer como local frente a Independiente, aunque finalmente se dieron los resultados que necesitaba y pudo terminar en la séptima colocación de la Zona A.

El último encuentro del equipo de Boedo fue el martes 5 de mayo, cuando igualaron sin goles ante Deportivo Cuenca de Ecuador en la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de River y San Lorenzo

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 19. TV: ESPN Premium.

River San Lorenzo Apertura
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