Un golpeado Racing tiene una compllicada visita a Estudiantes por los octavos de final

Racing visitará, desde las 17, a Estudiantes por los octavos de final del Apertura. El árbitro será Sebastián Martínez y se verá por TNT Sports

Racing visitará este domingo a Estudiantes por los octavos de final del Apertura . El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Racing llega a este encuentro en el que es, tal vez, su peor momento en los últimos 10 años, ya que ganó solo uno de sus últimos nueve partidos y clasificó por la ventana a los octavos de final gracias a una insólita combinación de resultados.

El flojo presente de la Academia no se limita solo al plano local, ya que en la Copa Sudamericana está tercera en su zona y no depende de sí misma para superar la fase de grupos.

De esta manera, los playoffs del Torneo Apertura se le presentan a su director técnico, Gustavo Costas, como la última oportunidad para encaminar el rumbo y seguir en el cargo del club de sus amores.

Estudiantes, por su parte, se encuentra en un momento totalmente opuesto. El Pincha es el actual campeón del fútbol argentino, terminó primero en la Zona A con 31 puntos y está teniendo una aceptable actuación en la Copa Libertadores, donde por ahora se mantiene en puestos de clasificación a los octavos de final.

A todo esto hay que sumar la paternidad del equipo de La Plata en los últimos enfrentamientos con Racing, equipo al que derrotó en tres de los cuatro choques previos. Como si esto fuera poco, el restante fue el empate 1-1 en la final del Torneo Apertura, en la que Estudiantes se quedó con el título por penales.

Probables formaciones de Estudiantes y Racing

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Alexis Castro, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.__IP__

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: José Carreras.

Hora: 17. TV: TNT Sports Premium.