Domingo frío en Santa Fe y anuncio de leve aumento de temperatura para los próximos días

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 6.1° a las 9.20 de la mañana y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Temperaturas en descenso de las mínimas y poco cambio de las máximas. Vientos leves del sector oeste/suroeste, rotando al oeste/noroeste e incrementando levemente su intensidad por momentos.