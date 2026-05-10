El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 6.1° a las 9.20 de la mañana y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Temperaturas en descenso de las mínimas y poco cambio de las máximas. Vientos leves del sector oeste/suroeste, rotando al oeste/noroeste e incrementando levemente su intensidad por momentos.
Domingo frío en Santa Fe y anuncio de leve aumento de temperatura para los próximos días
El cielo despejado y el frío marcaron el comienzo del domingo en la capital santafesina. El martes la máxima podría alcanzar los 19°
En tanto el lunes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 6° y máxima 17°. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al nor/noreste.
Por último el martes, cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7° y suave ascenso de las máximas, 19°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noroeste por momentos.
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