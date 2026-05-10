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Domingo frío en Santa Fe y anuncio de leve aumento de temperatura para los próximos días

El cielo despejado y el frío marcaron el comienzo del domingo en la capital santafesina. El martes la máxima podría alcanzar los 19°

10 de mayo 2026 · 09:26hs
El clima en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 6.1° a las 9.20 de la mañana y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Temperaturas en descenso de las mínimas y poco cambio de las máximas. Vientos leves del sector oeste/suroeste, rotando al oeste/noroeste e incrementando levemente su intensidad por momentos.

En tanto el lunes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 6° y máxima 17°. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al nor/noreste.

Por último el martes, cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7° y suave ascenso de las máximas, 19°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noroeste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

domingo Santa Fe Temperaturas
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