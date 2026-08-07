Rosario Central recibe a Aldosivi con la misión de ratificar su levantada

El Canalla buscará este viernes su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura cuando reciba al Tiburón en el Gigante de Arroyito. Los marplatenses llegan necesitados de puntos para escapar de la zona baja.

Rosario Central será local este viernes frente a Aldosivi por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo de Jorge Almirón intentará aprovechar el envión anímico que significó el triunfo sobre River en el Monumental para seguir escalando posiciones, mientras que el conjunto marplatense buscará cortar una racha adversa y sumar puntos vitales para la tabla anual y la de los promedios.

El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Gigante de Arroyito , contará con el arbitraje de Pablo Echavarría , con Fernando Espinoza a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports Premium .

Rosario Central quiere confirmar su recuperación

El Canalla llega en un gran momento luego de imponerse 1-0 sobre River Plate en el Monumental, un triunfo que significó su primera victoria en el Clausura tras haber caído en el debut frente a Belgrano e igualado posteriormente con Racing.

Con cuatro puntos en la Zona B, el conjunto rosarino pretende ratificar la levantada ante su gente y consolidar el funcionamiento que mostró en Núñez. Por eso, Jorge Almirón analiza repetir la mayor parte del equipo que sorprendió al Millonario para seguir sumando.

Aldosivi necesita reaccionar

Del otro lado estará un Aldosivi que atraviesa un presente complicado en el campeonato. El equipo dirigido por Israel Damonte viene de perder 2-1 como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, resultado que profundizó un arranque irregular.

El Tiburón apenas rescató un empate frente a Defensa y Justicia en la primera fecha y luego encadenó derrotas ante Barracas Central y Gimnasia. Si bien comenzó el semestre con una resonante victoria frente a River por la Copa Argentina, todavía no logra trasladar ese nivel a la Liga Profesional y necesita sumar con urgencia.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Ficha del partido

Partido: Rosario Central vs. Aldosivi.

Hora: 19.30.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Fernando Espinoza.

TV: TNT Sports Premium.