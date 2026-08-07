Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central recibe a Aldosivi con la misión de ratificar su levantada

El Canalla buscará este viernes su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura cuando reciba al Tiburón en el Gigante de Arroyito. Los marplatenses llegan necesitados de puntos para escapar de la zona baja.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 07:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Rosario Central recibe a Aldosivi con la misión de ratificar su levantada

Rosario Central será local este viernes frente a Aldosivi por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo de Jorge Almirón intentará aprovechar el envión anímico que significó el triunfo sobre River en el Monumental para seguir escalando posiciones, mientras que el conjunto marplatense buscará cortar una racha adversa y sumar puntos vitales para la tabla anual y la de los promedios.

El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Gigante de Arroyito, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, con Fernando Espinoza a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports Premium.

Rosario Central quiere confirmar su recuperación

El Canalla llega en un gran momento luego de imponerse 1-0 sobre River Plate en el Monumental, un triunfo que significó su primera victoria en el Clausura tras haber caído en el debut frente a Belgrano e igualado posteriormente con Racing.

Con cuatro puntos en la Zona B, el conjunto rosarino pretende ratificar la levantada ante su gente y consolidar el funcionamiento que mostró en Núñez. Por eso, Jorge Almirón analiza repetir la mayor parte del equipo que sorprendió al Millonario para seguir sumando.

Aldosivi necesita reaccionar

Del otro lado estará un Aldosivi que atraviesa un presente complicado en el campeonato. El equipo dirigido por Israel Damonte viene de perder 2-1 como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, resultado que profundizó un arranque irregular.

El Tiburón apenas rescató un empate frente a Defensa y Justicia en la primera fecha y luego encadenó derrotas ante Barracas Central y Gimnasia. Si bien comenzó el semestre con una resonante victoria frente a River por la Copa Argentina, todavía no logra trasladar ese nivel a la Liga Profesional y necesita sumar con urgencia.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Ficha del partido

Partido: Rosario Central vs. Aldosivi.

Hora: 19.30.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Fernando Espinoza.

TV: TNT Sports Premium.

Rosario Central Aldosivi Clausura
Noticias relacionadas
franco colapinto confirmo en redes sociales haber sufrido un robo en italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

chiqui tapia: me gustaria ser el presidente de la afa en el mundial 2030

Chiqui Tapia: "Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030"

Se realizará este viernes 7 un atractivo festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe.

Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

torneo oficial a2: santa rosa y regatas coronda siguen invictos

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Lo último

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Último Momento
Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Retomaron la búsqueda del joven desaparecido este jueves mientras practicaba kitesurf en El Chaquito

Retomaron la búsqueda del joven desaparecido este jueves mientras practicaba kitesurf en El Chaquito

Ovación
El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

Chiqui Tapia: Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030

Chiqui Tapia: "Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030"

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe