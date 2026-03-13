San Lorenzo inició gestiones por un defensor de Racing tras la lesión de Hernández

San Lorenzo inició gestiones por el defensor de Racing, Agustín García Basso, para reforzar la zaga tras la grave lesión de Gastón Hernández

San Lorenzo inició gestiones por el defensor de Racing, Agustín García Basso , para reforzar la zaga tras la grave lesión de Gastón Hernández , y el representante del futbolista confirmó que ya existió un primer contacto entre las partes.

La rotura de ligamentos del capitán azulgrana obligó a la dirigencia y al cuerpo técnico encabezado por Damián Ayude a buscar un reemplazo inmediato.

San Lorenzo busca un reemplazo en el fondo

El reglamento de la AFA habilita al club a incorporar a un futbolista del medio local o a un agente libre durante un plazo especial de diez días, por lo que en Boedo aceleraron los sondeos para sumar un central zurdo que ocupe el lugar que dejó el Tonga, lesionado en La Bombonera.

El principal apuntado es García Basso, zaguero de 33 años de Racing que reúne experiencia y el perfil buscado, y su representante, Julián Wajnsztejn, confirmó el inicio de las conversaciones.

“Ayer se dio el primer contacto con San Lorenzo, el jugador está interesado y seguramente Racing va a querer defender su patrimonio. La relación con Racing está un poco desgastada, nos hemos reunido algunas veces y no pudimos llegar a un entendimiento”, explicó.

El defensor reclama desde hace tiempo una actualización de contrato en Avellaneda y ve con buenos ojos un cambio de club, aunque Racing solo aceptaría negociar una venta, mientras que San Lorenzo pretende un préstamo.

Wajnsztejn también se refirió al presente del jugador: “Hay un lógico desgaste y por eso el futbolista quiere buscar un lugar donde se sienta más cómodo. En su momento se rechazaron ofertas y eso genera ese desgaste”.

Mientras se evalúa esa posibilidad, Guzmán Corujo aparece como reemplazo inmediato tras ocupar el lugar de Hernández frente a Boca.

En paralelo, el club analiza otras alternativas como Carlos Quintana, de 38 años; el uruguayo Facundo Mallo, de Rosario Central; Ramiro Funes Mori, hoy en Estudiantes de La Plata aunque con intención de continuar allí; y Saúl Salcedo, defensor de 28 años que estuvo cerca de llegar en 2025 y tiene pasado en Huracán.