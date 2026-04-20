Por la 15° fecha del Torneo Apertura, San Lorenzo y Vélez igualaron 0-0. Un resultado que sin dudas festeja Unión, ya que si el Ciclón vencía al Fortín, lo superaba al Tate en la tabla de posiciones de la Zona A.
Festeja Unión: San Lorenzo no pudo con Vélez y el Tate se mantiene 7°
Unión estaba pendiente del partido entre San Lorenzo y Vélez. Y el empate 0-0 que fue presenciado por Leonardo Madelón es un buen resultado para el Tate
Por Ovación
Con este empate, San Lorenzo sigue fuera de la zona de clasificación, ubicado 9° con 19 unidades y Unión que también tiene 19 puntos, está 7° por mejor diferencia de gol, en tanto que Defensa y Justicia es 8° también con los mismos puntos.
El dato llamativo, fue la presencia del entrenador rojiblanco Leonardo Madelón quien viajó a Buenos Aires para ir al estadio de San Lorenzo, teniendo en cuenta que el próximo rival de Unión es Vélez el lunes 27.
San Lorenzo y Vélez no se sacaron ventajas
San Lorenzo y Vélez terminaron 0-0 este lunes en el Nuevo Gasómetro tras un encuentro en el que el Ciclón mereció más en el primer tiempo ante un Fortín que volvió a mostrarse desdibujado y que, con poco, emparejó el pleito en el complemento.
Al final, el empate tuvo sabor a poco para ambos: el Azulgrana sigue afuera de los ocho clasificados pese al esfuerzo y los de Liniers aseguraron el boleto aunque la merma en su nivel los llevó a ceder la punta del Grupo A por primera vez en el año, ya que ahora el líder es Estudiantes.