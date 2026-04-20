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Festeja Unión: San Lorenzo no pudo con Vélez y el Tate se mantiene 7°

Unión estaba pendiente del partido entre San Lorenzo y Vélez. Y el empate 0-0 que fue presenciado por Leonardo Madelón es un buen resultado para el Tate

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 21:50hs
San Lorenzo no pudo con Vélez y Unión se mantiene 7° en la Zona A.

San Lorenzo no pudo con Vélez y Unión se mantiene 7° en la Zona A.

Por la 15° fecha del Torneo Apertura, San Lorenzo y Vélez igualaron 0-0. Un resultado que sin dudas festeja Unión, ya que si el Ciclón vencía al Fortín, lo superaba al Tate en la tabla de posiciones de la Zona A.

Con este empate, San Lorenzo sigue fuera de la zona de clasificación, ubicado 9° con 19 unidades y Unión que también tiene 19 puntos, está 7° por mejor diferencia de gol, en tanto que Defensa y Justicia es 8° también con los mismos puntos.

El dato llamativo, fue la presencia del entrenador rojiblanco Leonardo Madelón quien viajó a Buenos Aires para ir al estadio de San Lorenzo, teniendo en cuenta que el próximo rival de Unión es Vélez el lunes 27.

San Lorenzo y Vélez no se sacaron ventajas

San Lorenzo y Vélez terminaron 0-0 este lunes en el Nuevo Gasómetro tras un encuentro en el que el Ciclón mereció más en el primer tiempo ante un Fortín que volvió a mostrarse desdibujado y que, con poco, emparejó el pleito en el complemento.

Al final, el empate tuvo sabor a poco para ambos: el Azulgrana sigue afuera de los ocho clasificados pese al esfuerzo y los de Liniers aseguraron el boleto aunque la merma en su nivel los llevó a ceder la punta del Grupo A por primera vez en el año, ya que ahora el líder es Estudiantes.

Embed - SAN LORENZO y VÉLEZ NO PUDIERON ROMPER EL CERO | #SanLorenzo 0-0 #Vélez | Resumen

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