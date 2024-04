San Telmo venció a Chaco For Ever y alcanzó a Colón en la zona B

San Telmo se hizo fuerte de local y superó a Chaco For Ever 2-0 para alcanzar a Colón en la cima de la zona B de la Primera, en la continuidad de la fecha 10

San Telmo venció este sábado por 2-0 a Chaco For Ever como local, por la jornada 10 de la Primera Nacional y alcanzó a Colón en la cima de la zona B. Los goles fueron de Tisera (a los 56 minutos) y Adrián Fernández (a los 60 minutos). En la próxima fecha, San Telmo se medirá con Arsenal, mientras que Chaco For Ever ante Atlético Rafaela.