Medrán, en la mira de Colón: una derrota que expuso dudas y dejó su continuidad en jaque

Ezequiel Medrán quedó en el foco de las críticas tras la dura derrota de Colón ante San Telmo. Se viene Patronato, ¿será clave para su continuidad?

La caída por 3-1 frente a San Telmo en la Isla Maciel no fue una derrota más para Colón . El resultado no solo significó el fin del invicto en la actual temporada de la Primera Nacional, sino que además profundizó las dudas en torno al ciclo de Ezequiel Medrán, hoy más cuestionado que nunca desde que asumió como entrenador sabalero.

Si bien los números iniciales habían acompañado en cuanto a la sumatoria de puntos, el equipo nunca logró consolidar una identidad clara dentro de la cancha. El rendimiento futbolístico está lejos de las expectativas que se generaron en la previa, sobre todo teniendo en cuenta la jerarquía del plantel armado para pelear en los primeros planos.

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La imagen que dejó el equipo en la Isla Maciel encendió las alarmas: desordenado, sin respuestas colectivas y vulnerable en defensa, un reflejo que remite peligrosamente a lo ocurrido en la temporada pasada, cuando Colón protagonizó una campaña irregular y quedó fuera del Reducido.

Números que preocupan en Colón

Las estadísticas del ciclo de Medrán empiezan a pesar. En 12 partidos dirigidos, el equipo ganó 3, empató 4 y perdió 5, lo que arroja una efectividad del 36,11%. Además, solo en cuatro encuentros logró mantener la valla invicta.

Colón Colón fue una sombra en la Isla Maciel donde sufrió una durísima derrota ante San Telmo que dejó a Ezequiel Medrán en jaque.

En cuanto a la producción ofensiva, Colón marcó apenas siete goles y recibió 11. La derrota ante San Telmo marcó un dato llamativo: fue la primera vez que el equipo recibió más de dos tantos en un mismo partido. Además, el gol de Alan Bonansea significó el primero convertido por el equipo fuera de Santa Fe en todo el ciclo.

Un visitante sin respuestas

Uno de los puntos más débiles del equipo está en su rendimiento fuera de casa. Bajo la conducción de Medrán, Colón jugó cinco partidos como visitante: perdió cuatro (ante Defensores de Belgrano, Talleres de Remedios de Escalada, Estudiantes de Caseros y San Telmo) y apenas rescató un empate frente a Central Norte.

La efectividad en esa condición es alarmante: apenas 6,66%.

En Santa Fe, los números mejoran, aunque no alcanzan para disipar las dudas. De los siete encuentros disputados como local, Colón ganó tres, empató tres y perdió uno, con seis goles a favor y cuatro en contra. Allí, la efectividad asciende al 57,15%, mostrando una versión algo más competitiva.

Patronato, una final anticipada

En este contexto, el próximo compromiso ante Patronato aparece como un punto de inflexión. Más que un partido, se perfila como una prueba determinante para la continuidad del entrenador.

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Una nueva derrota podría resultar difícil de sostener desde lo dirigencial y también desde lo futbolístico. El margen se achica y la presión crece para un Medrán que necesita respuestas urgentes.

Colón, mientras tanto, sigue sin encontrar el rumbo y el crédito del entrenador parece entrar en su tramo más delicado.