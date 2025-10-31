Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby es protagonista del Argentino Juvenil M17 que organiza la UAR en el que debutará ante Los Doguitos.

31 de octubre 2025 · 13:50hs
gentileza Franco Perego

Se pone en marcha el Campeonato Argentino Juvenil para el seleccionado santafesino.

Este sábado 1° de noviembre comenzará una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M17, un certamen sumamente importante en lo que se refiere al rugby de base a nivel nacional. La jornada inaugural comenzará este fin de semana y será la primera de dos fechas que se disputarán a lo largo de todo el país en los distintos clubes participando como locales, mientras que el tercer, cuarto y quinto día de competencia se realizarán íntegramente en las instalaciones de San Juan Rugby Club entre el 16 y 23 de noviembre.

Santa Fe debuta en la provincia de Córdoba

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby debutarán este sábado a las 11 frente al representativo de la Unión Cordobesa de Rugby en calidad de visitante y con el arbitraje del misionero Leandro Peker. Posteriormente, el sábado 8 de noviembre, en la segunda fecha, la USR recibirá a la Unión de Rugby del Alto Valle.

Luego de estas dos primeras jornadas, el Argentino Juvenil proseguirá en San Juan, bajo la denominación Formato Concentrado, y habrá tres días de competencia (16, 19 y 23 de noviembre) en San Juan Rugby Club. Allí, el combinado santafesino que ha hecho una muy buena preparación, con mucho tiempo de anticipación, y con buenos partidos amistosos, deberá enfrentar al poderoso elenco de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

El equipo santafesino partió en la mañana de este viernes desde las instalaciones de Querandí RC, y cerca de las 12.30 arribaron a la capital cordobesa. El partido frente a Los Doguitos cordobeses se concretará en cancha del Córdoba Athletic, ubicada en barrio Jardín Espinoza.

El plantel de Santa Fe que afrontará la primera fecha del Argentino Juvenil lo conforman Juan Miguel Boggero, Tobías Moreira, Federico Narváez, Gastón Zenclusen, Juan Martín Erbetta, Santino Firmani, Santiago José Carrizo, Nicolás Beltaco, José Migueles, Bautista Valentín Benítez, Benjamín Ruarte, Luciano Franco y Federico Sieber.

También lo harán Gian Santandreu, Felipe Fernández Pont, Gonzalo Fruttero, Joaquín Dechiara, Bautista Acevedo, Juan Martín Dipp, Octavio Sarsotti, Valentino Cescut, Mateo Rolón, Ivo Hass, Felipe Ramírez, Federico Rubio, Teo González Man y Thiago Allignani.

El staff técnico lo conforman el head coach Gregorio Favre, los asistentes técnicos son Pablo Pfirter, Alejandro Moreira, José Weisemberg, y los completan el doctor Juan Manuel Agudo, Esteban Formichelli, Agustín Leiva, Cosme Maciel, Carlos Muñoz, Ezequiel Perezlindo y Andrés Rolón.

ZONA CAMPEONATO

Zona 1: Buenos Aires, Cordobesa, Santafesina y Alto Valle.

Zona 2: Rosario, Tucumán, Cuyo y Salta.

Jornada 1: sábado 1° de noviembre:

image
El combinado de Santa Fe debutará frente a Córdoba en cancha de Athletic como visitante.

Zona Campeonato:

Alto Valle v Buenos Aires (16:00 h)

Salta v Rosario (15:30 h)

Cordobesa v Santafesina (11:00 h)

Tucumán v Cuyo (16:00 h)

