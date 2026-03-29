Tras el violento fenómeno que arrasó con viviendas, galpones, silos y el tendido eléctrico, la comuna confirmó el fallecimiento de una vecina y anunció la llegada de chapas y ayuda alimentaria mientras continúan los operativos de emergencia en la localidad.

Fuerte temporal y tragedia en el sur de Santa Fe: confirmaron la muerte de una mujer en Bombal

El violento tornado que azotó a Bombal, localidad del departamento Constitución en la provincia de Santa Fe , durante la madrugada del sábado dejó un panorama de destrucción y, con el correr de las horas, sumó su dato más doloroso: la confirmación del fallecimiento de una mujer como consecuencia del temporal .

A un día del fenómeno meteorológico, las autoridades comunales informaron también la llegada de asistencia para las familias afectadas , en un contexto donde continúan las tareas de limpieza, evaluación de daños y reparación de servicios.

El tornado se registró entre las 5 y las 5.30 de la madrugada del sábado y tuvo características de gran intensidad. Su paso provocó serios daños tanto en el casco urbano como en el sector productivo de la localidad.

Hubo viviendas con importantes destrozos, techos volados en fábricas, caída de árboles, daños en una planta de acopio y un colapso total del tendido eléctrico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2038342909817159841&partner=&hide_thread=false Carlos Gabbi, intendente de Bombal habló con C5N tras el temporal: "El viento hizo un daño terrible"



#C5N

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/1NsFnj1kAq — C5N (@C5N) March 29, 2026

En un comunicado difundido este domingo, el presidente comunal Carlos Gabbi lamentó “profundamente” la muerte de la vecina y expresó su acompañamiento a la familia en este momento. “Hoy Bombal duele, pero también emociona”, sostuvo el mandatario, al destacar la solidaridad de la comunidad frente a la tragedia.

Daños en viviendas y el sector productivo

Con la luz del día, el alcance de la tormenta comenzó a dimensionarse con mayor claridad. Tras recorrer las zonas afectadas, Gabbi describió un panorama crítico. “Nos encontramos con un pueblo devastado”, señaló luego de la recorrida por distintos sectores.

imagebombal

El impacto más fuerte se registró en varios puntos del área urbana, donde entre cinco y seis viviendas sufrieron daños estructurales de consideración. También resultaron afectados edificios históricos y cooperativas, entre ellos el Galpón Centenario, uno de los espacios mencionados entre los inmuebles dañados.

El fenómeno también golpeó con fuerza al sector agroindustrial, una actividad clave para la localidad. Las ráfagas derribaron norias utilizadas para el traslado de cereales y provocaron importantes destrozos en galpones y silos, afectando parte de la infraestructura productiva.

La confirmación de una víctima

La tragedia tomó una dimensión aún más profunda cuando la comuna confirmó este domingo el fallecimiento de una mujer, ocurrido como consecuencia del temporal.

Hasta ese momento, la preocupación principal estaba centrada en los daños materiales y en los riesgos generados por cables caídos y estructuras inestables. La muerte de la vecina generó una fuerte conmoción en la comunidad.

En ese contexto, el presidente comunal transmitió un mensaje de acompañamiento y unidad. “Hoy Bombal duele, pero también emociona”, expresó nuevamente, y agregó una frase de tono esperanzador: “De esta salimos juntos... no hay tormenta capaz de quebrar el alma de un pueblo que no se rinde”.

Asistencia y operativo de emergencia

Frente a la magnitud de los daños, las autoridades confirmaron la llegada de 200 chapas y asistencia alimentaria para los damnificados. La ayuda fue gestionada a través de la Secretaría de Políticas Sociales y la Dirección Provincial de Protección Civil.

Gabbi destacó el trabajo de quienes participaron en las primeras horas de la emergencia. Entre ellos mencionó empleados comunales, bomberos voluntarios, personal policial, cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y equipos de salud.

Mientras tanto, la EPE continúa trabajando para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad.