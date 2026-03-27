Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Se viene un fin de semana a puro Triatlón en la ciudad de Santa Fe. Por ello, en la casona de la Chopería Santa Fe se realizó la presentación oficial del Americas Triathlon Cup Santa Fe 2026, el cual cuenta con el respaldo del gobierno provincial, la organización de la Asociación Santafesina de Triatlón y el respaldo logístico de Santa Fe Producciones. La conferencia de prensa de presentación fue encabezada por el intendente Juan Pablo Poletti y el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Dilena.

Este sábado 28 de marzo, Santa Fe vibra con el Triatlón Internacional, ya que contará con la presencia de los mejores exponentes de Sudamérica y Argentina en un evento sin precedentes. La Copa Continental y Evento Test de los Juegos Suramericanos 2026 reúne a la élite mundial, que llega para desafiar nuestros circuitos y prepararse para la gran cita que se disputará en septiembre de este año. La actividad tendrá como base la sede de la Asociación Santafesina de Triatlón a partir de las 10.30.

El domingo 29 de marzo, el Campeonato Argentino de Triatlón aterriza en la invencible. Santa Fe se prepara para un fin de semana a puro pulso. Será el turno de la competencia Age Group que cierre un fin de semana a pura adrenalina. Será una fecha de la Copa Argentina y puntuable para el Campeonato Santafesino. Los triatletas de Age Group, Menores A y B, Youth, se miden en un escenario de nivel internacional. El epicentro será la sede de la AST, ubicada en el Parador Santa Fe, siendo la Costanera Este y el Puente Colgante el conector entre el ciclismo y las dos transiciones.

La reunión con la prensa fue encabezada por el intendente de la ciudad de Santa Fe, doctor Juan Pablo Poletti, quien señaló que "esto es producto del trabajo privado con las confederaciones, con las asociaciones locales, porque de eso se trata, de apoyar a deportistas de élite que el sábado van a estar compitiendo por una Copa Panamericana, y el domingo por el Campeonato Argentino, dos eventos sumamente importantes que dan puntos a nivel internacional, así que sinceramente estamos muy felices".

El jefe de gobierno local sostuvo que "se hace en un lugar emblemático como es nuestra costanera, como es nuestro Puente Colgante, una disciplina como el triatlón, y agradecido de que se realice en la ciudad, y también le pedimos a los santafesinos que participen, que se asocien, que vayan y que tengan paciencia porque va a haber cortes de calle, pero para un evento internacional de jerarquía como es esta Copa Panamericana".

image Más de 200 deportistas de diez países se darán cita en dos jornadas que tendrá como protagonistas a ambas costaneras y al Puento Colgante.

Por su parte, Daniel Di Lena de la Lotería de Santa Fe expresó que "estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena a lo que va a ser estos eventos que se van a desarrollar este fin de semana. Para nosotros es un gusto, tenemos la indicación de nuestro gobernador Pullaro que es de aportar y colaborar en todo lo que sea al deporte de la provincia de Santa Fe. La verdad es que es un gusto muy grande recibir en Santa Fe a toda esta cantidad de atletas para que pueda competir el sábado en la Copa Panamericana y por supuesto el domingo en la Copa Argentina".

A su turno, Orlando Aráuz, presidente de la Confederación Sudamericana de Triatlón, remarcó que "las expectativas son muchísimas, muy altas, pero sabemos que la ciudad de Santa Fe tiene absolutamente todo para tener una gran fiesta panamericana de triatlón acá en esta hermosa ciudad.Es una competencia de alto nivel con los mejores exponentes de 10 países de América, muchos de ellos estuvieron hace tres semanas en el Campeonato Sudamericano en Formosa, pero bueno, ahora están acá, disfrutando de esta Copa Panamericana, una de las primeras del año a nivel continental, a nivel Confederación Panamericana, en un circuito muy lindo y desafiante. Este evento es una forma de ir preparándonos para lo que va a ser el triatlón en los Juegos Suramericanos que se realizarán acá en la ciudad en septiembre próximo".