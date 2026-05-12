Santa Paula va por el golpe en Colón y sueña con las semifinales

El elenco galvense llega en alza tras remontar la serie ante La Unión y buscará completar una histórica clasificación en el quinto juego de los playoffs de la Liga Argentina de Básquet

Santa Paula de Gálvez afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a La Unión de Colón en el quinto y decisivo punto de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. Luego de recuperarse de un arranque adverso y empatar la llave 2-2, el conjunto dirigido por Francisco Blanc intentará dar otro golpe fuera de casa para avanzar a las semifinales.

La serie tuvo un cambio rotundo luego de los primeros dos encuentros disputados en Colón. Allí, La Unión impuso condiciones con victorias contundentes por 91-73 y 85-65, mostrando toda su jerarquía y fortaleza como local. Sin embargo, en medio de ese dominio sufrió una baja decisiva: Rodrigo Acuña padeció la rotura del tendón de Aquiles y quedó fuera de competencia.

La lesión de Acuña cambió el rumbo de la serie

La ausencia del pivote modificó completamente el escenario. Sin una de sus principales referencias en la pintura, el elenco entrerriano perdió presencia defensiva, rebotes y rotación interior, algo que Santa Paula aprovechó con inteligencia cuando la serie se trasladó a Gálvez.

Con una propuesta dinámica, intensa y colectiva, el Azul encontró respuestas inmediatas para cambiar el desarrollo de la llave. Primero ganó por 77-62 y luego volvió a imponerse por 85-71 para igualar la eliminatoria y llegar con el ánimo en alza al duelo decisivo.

Intensidad, juventud y confianza: las claves del Azul

El equipo santafesino volvió a mostrar la identidad que lo llevó a ser uno de los animadores de los playoffs. Con presión defensiva constante, transiciones rápidas y un plantel joven convencido de su idea, Santa Paula logró desgastar a un rival golpeado físicamente.

Jerónimo Díaz Müller fue una de las figuras del cuarto juego con 17 puntos, mientras que el funcionamiento colectivo volvió a aparecer como una de las grandes fortalezas del conjunto galvense. La intensidad para correr la cancha y acelerar el ritmo terminó siendo determinante para emparejar la serie.

Un quinto juego cargado de tensión

El encuentro de este martes en el estadio Carlos Delasoie promete máxima tensión. La Unión todavía mantiene invicto su estadio en esta instancia de la competencia y buscará apoyarse en su localía para recuperar el dominio de la serie.

Santa Paula, en tanto, intentará sostener el nivel mostrado en los últimos dos partidos y completar una remontada que hace apenas unos días parecía muy lejana. El objetivo será volver a imponer un juego veloz y agresivo, obligando al local a jugar incómodo y lejos de su mejor versión.

Con la serie igualada 2-2, el boleto a semifinales se definirá en una verdadera final anticipada entre dos equipos que llegan con realidades opuestas, pero con la misma ilusión intacta.