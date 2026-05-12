La fecha 10 del Apertura se abre con dos atractivos partidos

Banco Provincial-Colón (SF) y CUST A-Unión (SF) abrirán desde las 21.30 la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura.

12 de mayo 2026 · 08:30hs
Este martes se pondrá en marcha una nueva fecha del Torneo Apertura con dos adelantos. En el Julián Ortiz de Zárate, Banco Provincial recibirá a Colón (SF), partido que será televisado por el canal de streaming de la Asociación Santafesina de Básquet (https://www.youtube.com/live/kUxF1lUorFc).

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 10

MARTES 12 DE MAYO

21.30 Banco vs. Colón (SF)

21.30 CUST A vs. Unión (SF)

JUEVES 14 DE MAYO

21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia

21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste

21.30 Rivadavia vs. Almagro

Libre: Sanjustino

TABLA DE POSICIONES

Sanjustino 14 (6-2); Colón (SF) 13 (6-1); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro, Unión (SF) y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 11 (3-5); CUST 10 (1-8) y Banco 9 (1-7)

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 10

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

21.30 Kimberley vs. El Quillá

21.30 Regatas (SF) vs. Argentino (SC)

JUEVES 14 DE MAYO

21.30 Centenario vs. Alumni

21.30 CUST B vs. Macabi

21.30 UNL vs. Santa Rosa (en Rivadavia)

Libre: Regatas Coronda

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 15 (7-1); Alumni y Macabi 14 (6-2); Regatas Coronda 14 (5-4); El Quillá y Regatas (SF) 13 (5-3);Santa Rosa y Argentino 11 (3-5); UNL 11 (2-7); Centenario 10 (2-6) y CUST B 9 (1-7)

Fuente: ASB

