Este martes se pondrá en marcha una nueva fecha del Torneo Apertura con dos adelantos. En el Julián Ortiz de Zárate, Banco Provincial recibirá a Colón (SF), partido que será televisado por el canal de streaming de la Asociación Santafesina de Básquet (https://www.youtube.com/live/kUxF1lUorFc).
La fecha 10 del Apertura se abre con dos atractivos partidos
Banco Provincial-Colón (SF) y CUST A-Unión (SF) abrirán desde las 21.30 la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 10
MARTES 12 DE MAYO
21.30 Banco vs. Colón (SF)
21.30 CUST A vs. Unión (SF)
JUEVES 14 DE MAYO
21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia
21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste
21.30 Rivadavia vs. Almagro
Libre: Sanjustino
TABLA DE POSICIONES
Sanjustino 14 (6-2); Colón (SF) 13 (6-1); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro, Unión (SF) y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 11 (3-5); CUST 10 (1-8) y Banco 9 (1-7)
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 10
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
21.30 Kimberley vs. El Quillá
21.30 Regatas (SF) vs. Argentino (SC)
JUEVES 14 DE MAYO
21.30 Centenario vs. Alumni
21.30 CUST B vs. Macabi
21.30 UNL vs. Santa Rosa (en Rivadavia)
Libre: Regatas Coronda
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 15 (7-1); Alumni y Macabi 14 (6-2); Regatas Coronda 14 (5-4); El Quillá y Regatas (SF) 13 (5-3);Santa Rosa y Argentino 11 (3-5); UNL 11 (2-7); Centenario 10 (2-6) y CUST B 9 (1-7)
Fuente: ASB