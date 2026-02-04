Roze se presentará el viernes 15 de Mayo a las 21 hs en HUB (25 de Mayo 3428). Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

ROZE, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe en el marco de su primera gira federal. El show tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 21 hs en HUB (25 de Mayo 3428) Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos venta online y físicos)

En un presente arrollador, ROZE se alza como una de las bandas de cumbia de mayor crecimiento durante el 2025, sumando millones de views y reproducciones, además de ingresar en los rankings de las principales playlist. Esta gira, será la perfecta oportunidad para desplegar todo su carisma y seguir conquistando a todos con su talento y frescura, junto a todos los hits que día a día siguen sumando reproducciones.

ROZE viene de lanzar “Si Tú Supieras”, un track que une a dos gigantes: Salastkbron y DJ TAO, como adelanto de su esperado álbum debut “Tu Vecino Nos Conoce”, mientras continúan en el Top 50 de Spotify Argentina con “Tu jardín con enanitos” desde el día de su lanzamiento, confirmando que cada paso que dan es sinónimo de éxito.

Sobre Roze

En el corazón de la escena musical de Parque Avellaneda, dos jóvenes visionarios emergen como precursores de un nuevo movimiento sonoro: Rocco Gang y Treze YT, el dúo de música urbana que ha cautivado los corazones de sus seguidores desde 2017.

Con apenas 22 años de edad, Rocco Gang y Treze YT han forjado su camino desde los inexplorados rincones de Parque Avellaneda hasta el centro de la innovación musical. Bajo el nombre de Young Team, comenzaron su travesía artística explorando diversos géneros musicales antes de descubrir su verdadera pasión en la música urbana y la cumbia.

Este dúo no solo representa la nueva ola de la música urbana, sino que también encarna la esencia misma de la juventud creativa. Hasta el momento los Roze tienen colaboraciones con La Joaqui, Luck Ra, Marama, Alan Gomez, Dj TAO, Perro primo, L-Gante, Salastkbron y otros referentes del género urbano.

El fenómeno imparable ROZE, continúa marcando al género: a solo una semana del lanzamiento de su single INOCENTE, lograron ubicarse entre las canciones más reproducidas, escalando hasta el puesto #27 dentro del Top 50 de Spotify Argentina. Tanto INOCENTE como su colaboración con DJ TAO en las TURREO SESSION lograron ubicarse en el top 10 del Top 50 de Spotify Argentina.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161