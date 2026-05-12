El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

En las 12 fechas que se llevan jugadas, Colón muestra deficiencias por ambos laterales y los que juegan por ahora no lograron rendir en buen nivel

A la hora de analizar el bloque defensivo de Colón, se puede mencionar que el arquero y los dos marcadores centrales, no tienen discusión. En cambio, los laterales nunca lograron convertirse en jugadores imprescindibles y determinantes.

Cuando juega el titular o el suplente prácticamente no hay diferencias y es por ello que Colón otorga ventajas por ambos sectores del campo de juego.

Si bien para el DT Ezequiel Medrán, los titulares son Mauro Peinipil y Leandro Allende, la realidad indica que el primero de ellos no alcanzó un nivel aceptable y además se muestra muy errático con la pelota en los pies.

Mientras que el segundo, jugó muy poco, dado que sufrió tres lesiones en lo que va del año y si bien en los dos primeros partidos que disputó cumplió, ante All Boys no tuvo un buen rendimiento y quedó en evidencia en el segundo gol del rival.

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Sucede que cuando no estuvo Peinipil por lesión, lo reemplazó el uruguayo Emanuel Beltrán, quien tampoco mostró un nivel como para quedarse dentro de los 11.

En tanto que frente a la ausencia de Allende, el que jugó fue Facundo Castet evidenciando un nivel muy bajo, además de ser cuestionado por los hinchas. Y en un par de encuentros estuvo Conrado Ibarra, quien mostró dificultades en la marca.

Y es lógico, dado que Ibarra se siente más cómodo jugando como carrilero, ya que por características es un jugador más apto la hora de atacar que cuando tiene que defender.

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Claramente, el Sabalero tiene un déficit marcado con el rendimiento de sus laterales que en algunos partidos termina repercutiendo de manera negativa en todo el bloque defensivo.

La realidad indica que prácticamente no hay diferencias entre Peinipil y Beltrán, como así tampoco entre Allende y Castet. Y eso es un problema, porque el nivel se empareja hacia abajo.

Así las cosas, los laterales de Colón tendrán que levantar su nivel y en el caso de Allende lograr continuidad luego de las lesiones que lo fueron postergando. Un déficit que se deberá solucionar en lo inmediato, para evitar mayores problemas.