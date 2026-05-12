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Unión mira de reojo: Argentinos y Huracán definen al posible rival en semifinales

El Bicho y el Globo chocarán este martes desde las 21.30 en La Paternal, en la otra llave de cuartos de final del lado del cuadro donde aparece Unión, si logra eliminar a Belgrano en Córdoba.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 08:16hs
Unión mira de reojo: Argentinos y Huracán definen al posible rival en semifinales

Mientras Unión pone el foco en el duelo ante Belgrano en el Gigante de Alberdi, también seguirá de cerca lo que ocurra más tarde en La Paternal, donde Argentinos Juniors y Huracán definirán al otro semifinalista de este sector del cuadro del Torneo Apertura.

El encuentro se disputará este martes desde las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Fernando Echenique y Hernán Mastrángelo a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El ganador de esta llave será el rival del vencedor entre Belgrano y Unión en las semifinales del certamen.

Argentinos quiere seguir confirmando su gran presente

Argentinos Juniors llega a esta instancia consolidado como uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino en el último tiempo. El conjunto dirigido por Nicolás Diez terminó tercero en la Zona B con 29 puntos y luego dio otro paso firme al eliminar a Lanús por 2-0 en los octavos de final.

El Bicho mostró solidez, intensidad y una identidad clara de juego, características que lo transformaron en uno de los equipos más regulares desde la temporada pasada.

Ahora, en La Paternal y con el respaldo de su gente, intentará seguir avanzando hacia las semifinales.

Huracán viene de dar el gran golpe en La Bombonera

Del otro lado estará Huracán, uno de los equipos que más impacto generó en los octavos de final. El Globo sorprendió a Boca en plena Bombonera y lo eliminó con una victoria por 3-2, gracias a los goles de Leonardo Gil y un doblete de Oscar Romero.

El equipo conducido por Diego Martínez ratificó nuevamente que es un rival incómodo en instancias decisivas y sueña con volver a pelear bien arriba, como ya lo hizo en la Liga Profesional 2024 y en el Apertura 2025.

Con confianza, experiencia y buenos momentos futbolísticos, Huracán buscará otro golpe grande, esta vez en La Paternal.

Un cruce con aroma a semifinal

Tanto Argentinos como Huracán llegan fortalecidos por sus actuaciones en octavos y prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final.

Y en Santa Fe estarán atentos: si Unión logra dar otro golpe ante Belgrano en Córdoba, de este duelo saldrá el rival que tendrá enfrente en semifinales del Torneo Apertura.

- Probables formaciones -

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 21.30.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: TNT Sports Premium.

Unión argentinos Huracán
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