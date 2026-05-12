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Boca no dejó dudas en Misiones y quedó match point ante Oberá

Boca le ganó a Oberá por 102-80, como visitante, y dejó al serie 2-0 a su favor, en el marco de los cuartos de final de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 09:07hs
Boca no dejó dudas en Misiones y quedó match point ante Oberá

Boca volvió a mostrar todo su poderío ofensivo y dio otro golpe en Misiones al derrotar a Oberá Tenis Club por 102-80, para quedar 2-0 arriba en la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El Xeneize fue una máquina de anotar, tuvo porcentajes altísimos en todos los rubros y quedó a un triunfo de meterse en semifinales.

El conjunto dirigido por Gonzalo Pérez Casalánguida construyó una victoria contundente desde su enorme efectividad. Terminó el encuentro con un impresionante 52% en triples (18/34), además de 55% en dobles y también 55% desde la línea de libres, números que marcaron la diferencia ante un OTC que peleó el partido pero nunca pudo controlar el vendaval ofensivo visitante.

El arranque fue relativamente equilibrado, con el Celeste intentando hacerse fuerte a partir de las apariciones de Agustín Brocal y Charles Draper. Sin embargo, Boca respondió rápido con el peso de José Vildoza, Martín Cuello, Franco Giorgetti y especialmente Santiago Scala, quien terminó siendo una de las grandes figuras de la noche.

El primer tiempo mostró a un Boca más sólido y efectivo. El parcial inicial fue 22-16 para la visita y el segundo cuarto terminó igualado en 19, dejando el marcador 41-35 para los porteños antes del descanso largo.

El momento en que Boca comenzó a encaminar su victoria

Pero el quiebre definitivo llegó en el tercer segmento. Allí Boca sacó a relucir toda su potencia perimetral y literalmente bombardeó a Oberá desde los triples. Scala y Sebastián Vega castigaron desde afuera, mientras que Barreiro y Schmidt también se sumaron a la lluvia de conversiones. Con una ráfaga demoledora, el Xeneize llegó a sacar más de 20 puntos y cerró el cuarto 76-53.

En el último período, OTC intentó reaccionar empujado por su gente y por el aporte ofensivo de Azpilicueta, goleador del local con 20 puntos. Pero Boca nunca perdió el control del juego y siguió lastimando desde el perímetro para sostener una diferencia amplia hasta el cierre.

Scala fue el máximo anotador del ganador con 21 puntos y una notable efectividad de 5 triples sobre 7 intentos. Boca, además de dominar en ataque, mostró una enorme jerarquía colectiva para controlar el ritmo del partido y encaminar una serie que ahora se trasladará a Buenos Aires.

Con este triunfo, el campeón defensor quedó 2-0 arriba y tendrá la posibilidad de liquidar la llave en el próximo encuentro, mientras que Oberá necesitará una reacción inmediata para seguir con vida en los playoffs.

Boca Misiones Oberá
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