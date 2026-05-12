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Instituto reaccionó en Santiago y empató la serie ante Quimsa

La Gloria se recuperó tras un flojo arranque, ganó 80-74 en el Ciudad y dejó 1-1 la llave de cuartos de final de la Liga Nacional. La serie se mudará ahora a Córdoba.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 09:00hs
Instituto reaccionó en Santiago y empató la serie ante Quimsa

LNB

Instituto mostró carácter en Santiago del Estero y consiguió un triunfo clave frente a Quimsa por 80 a 74 para igualar la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Después de haber sufrido una dura derrota en el primer juego, el equipo cordobés ajustó su funcionamiento en el complemento, revirtió una desventaja importante y terminó festejando en el estadio Ciudad.

El conjunto santiagueño había arrancado mejor, apoyado en el goleo de Brandon Robinson y Eric Meyinsse. Instituto, en cambio, encontró respuestas aisladas en Gastón Whelan y Garello, aunque Quimsa aprovechó la rotación y la energía de Orresta y Ruesga para cerrar el primer cuarto arriba por 21-13.

Quimsa dominó el inicio, pero Instituto reaccionó

En el segundo parcial, Instituto mejoró con el ingreso de Copello y las corridas rápidas de Whelan, logrando meter un parcial de 8-0 para descontar. Sin embargo, tras un tiempo muerto pedido por Leandro Ramella, Quimsa volvió a acomodarse con Robinson y Solanas para recuperar el control del marcador.

Sobre el cierre del primer tiempo apareció Nathan Johnson con un triple que dejó a los santiagueños arriba por 44-33 y con buenas sensaciones de cara al complemento.

Pero la historia cambió después del descanso. Instituto empezó a encontrar fluidez ofensiva, aparecieron los tiros externos de Monacchi y Copello, y la diferencia comenzó a achicarse. Además, Schattmann aportó desde la línea y Whelan manejó los tiempos del partido para dejar a la Gloria a tiro: Quimsa ganaba apenas 61-58 al entrar al último cuarto.

Whelan lideró la remontada cordobesa

En el tramo decisivo, Instituto fue mucho más sólido. Quimsa se apresuró en ataque, perdió claridad y el equipo cordobés aprovechó cada error. Whelan tomó protagonismo, Schattmann clavó un triple fundamental y la Gloria pasó al frente en un momento caliente del partido.

Robinson intentó sostener a Quimsa, mientras que Figueredo le dio vida al local con un triple más falta, pero Instituto mostró mayor serenidad en el cierre. Una volcada de Saiz terminó de sentenciar el 80-74 definitivo para silenciar el Ciudad y poner la serie 1-1.

Gastón Whelan fue la gran figura de la noche con 22 puntos y ocho rebotes, acompañado por los 12 tantos de Leonel Schattmann. En Quimsa, los máximos anotadores fueron Tyren Johnson, con 16 unidades, y Brandon Robinson, con 15.

La serie se traslada a Córdoba

Con la igualdad en la serie, la acción continuará este jueves en Córdoba, donde Instituto buscará aprovechar la localía para tomar ventaja en la llave. El tercer punto se disputará desde las 21 en el estadio de Atenas, escenario elegido para esta instancia decisiva de la Liga Nacional.

Instituto Quimsa Liga Nacional
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