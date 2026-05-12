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Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

En el cierre de la 11° fecha del Súper Rugby Américas, Tarucas se impuso a Pampas en Buenos Aires por un ajustado 39 a 38. El certamen tendrá ahora una ventana de descanso

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 09:10hs
Tarucas se impuso a Pampas ajustadamente en Buenos Aires.

Tarucas se impuso a Pampas ajustadamente en Buenos Aires.

Pampas sufrió su tercera derrota consecutiva en el Súper Rugby Américas 2026, la máxima racha negativa de la temporada y ante los rivales argentinos del certamen. El elenco bonaerense cayó como local ante Tarucas (Tucumán) por 39 a 38, en un encuentro jugado en cancha del Club Atlético de San Isidro (CASI), donde el árbitro fue el rosarino Damián Schneider (UAR). El certamen tendrá una semana de descanso y el regreso está previsto para el 22 de mayo.

Tarucas festejó en la Catedral de San Isidro

Por la 11.ª fecha del Súper Rugby Américas, Pampas cayó como local por 39-38 ante Tarucas en el estadio del Club Atlético de San Isidro. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón se presentaba en La Catedral luego de sufrir dos derrotas consecutivas, la última por 28-21 ante Capibaras XV en Rosario. Por su parte, la franquicia del NOA llegaba a Buenos Aires con el objetivo de cortar una racha de cuatro caídas al hilo.

En una vibrante y cambiante primera mitad, Pampas comenzó mejor y golpeó de entrada. El conjunto bonaerense salió decidido a presionar desde el principio y rápidamente encontró el camino gracias a un gran kick de Estanislao Renthel sobre el sector izquierdo de la defensa tucumana. A partir de esa acción, la franquicia con base en Buenos Aires construyó la jugada que derivó en la apertura del marcador: line-out al centro, captura limpia de Francisco Sluga y try para desatar el festejo local.

Sin embargo, Tarucas reaccionó y logró reponerse del golpe. A los 10 minutos llegó el empate tras una gran acción comandada por Tomás Elizalde y definida por el forward José Calderoni. Apenas tres minutos más tarde, la visita dio vuelta el marcador luego de imponerse en el scrum y aprovechar la velocidad de Mateo Pasquini, que eludió a dos rivales para apoyar el segundo try de la noche para los tucumanos.

Pampas volvió a meterse en partido a partir de una buena patada del marplatense Bautista Farisé y, fiel a su estilo, encontró en el line y maul una de sus principales armas ofensivas. Tras varios intentos y mucha presión cerca del ingoal rival, el experimentado Jerónimo Ulloa terminó apoyando un nuevo try para los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón.

Pero el encuentro seguía cambiando de dueño constantemente. A los 20 minutos, Tarucas volvió a instalarse en campo rival y, haciendo gala de una gran velocidad y precisión en ataque, quebró nuevamente la defensa de Pampas para que Santiago Heredia apoyara un nuevo try para los dirigidos por Álvaro Galindo.

A partir de allí, Pampas recuperó la iniciativa, aunque sus avances se toparon una y otra vez con la férrea defensa tucumana. No obstante, la insistencia de los dueños de casa tuvo recompensa a los 29 minutos: tras una larga secuencia de pick and go, Agustín Fraga encontró un hueco sobre el flanco izquierdo y apoyó el try que igualó las acciones 19-19.

La paridad duró poco. A 9 minutos del cierre de la primera etapa, Tarucas capitalizó un line-out en ataque, impuso condiciones en el maul y encontró nuevamente a Santiago Heredia, que marcó su segundo try de la noche para devolverle la ventaja a la visita. Sin embargo, Pampas volvió a responder antes del descanso y logró igualar otra vez el marcador en 26 gracias a una gran jugada colectiva que Matías Medrano terminó apoyando a 4 minutos del final.

Cuando parecía que ambos equipos se irían empatados al entretiempo, Pampas cometió una infracción con el tiempo cumplido y le dio a Stefano Ferro la oportunidad de mostrar su efectividad a distancia. El apertura no falló y Tarucas se fue al descanso arriba por 29-26.

En el complemento, Pampas salió con la obligación de revertir el resultado y rápidamente se instaló en campo tucumano. Así, a los 9 minutos, una gran combinación en ataque entre Ignacio Díaz, Estanislao Renthel y Santiago Pernas le permitió al jugador surgido en Alumni volver a poner al frente al conjunto bonaerense.

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La franquicia con base en Tucum&aacute;n derrot&oacute; a Pampas en el CASI por 39 a 38.

La franquicia con base en Tucumán derrotó a Pampas en el CASI por 39 a 38.

La ventaja les duró poco a los dueños de casa. A los 18 minutos, Tarucas recurrió nuevamente a su arma predilecta, el line y maul, para imponer condiciones y permitir que Santiago Heredia llegara a su tercer try de la noche tras ingresar desde el banco. El partido mantuvo la misma tónica de la primera mitad y, a los 24 minutos, volvió a cambiar de dueño: haciéndose fuerte en las formaciones fijas y tras una serie de intentos al borde del ingoal tucumano, el capitán Lucas Marguery apoyó un nuevo try para devolverle la ventaja a los dirigidos por Leguizamón.

Tarucas tuvo la chance de volver a ponerse al frente 5 minutos más tarde a través de un penal, pero la patada de Ignacio Cerruti se fue desviada. Sin embargo, Pampas volvió a cometer una infracción y concedió un nuevo penal que le dio al propio Cerruti la posibilidad de poner nuevamente al frente a la franquicia del NOA por la mínima diferencia, a 1 minuto del final.

Aun así, con el tiempo cumplido, Pampas tuvo una última oportunidad para quedarse con el partido gracias a un penal a favor. Pero el remate de Bautista Farisé pegó en el palo y le negó al conjunto bonaerense la remontada. De esta manera, Tarucas se quedó con una agónica victoria por 39-38.

Pampas volverá al ruedo por la 12.ª fecha del Super Rugby Américas el próximo viernes 22 de mayo, cuando reciba en La Catedral del CASI a Cobras Brasil Rugby en busca de una victoria que selle su clasificación a las semifinales del máximo certamen continental. En el caso de Capibaras, el sábado 23 de mayo, será anfitrión de Selknam de Chile en las instalaciones de la Tortuguita del Paraná Rowing Club.

Súper Rugby Américas

-Resultados 11° fecha

Capibaras 53. Yacaré XV 21

Selknam 28. Dogos XV 35

Cobras 12. Peñarol 35

Pampas 38. Tarucas 39

-Posiciones: Dogos 46; Capibaras y Pampas 40, Selknam 33, Tarucas 29, Peñarol 27, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.

-Próxima fecha:

Viernes 22/5: Pampas vs. Cobras

Viernes 22/5: Peñarol vs. Dogos XV

Sábado 23/5: Capibaras vs. Selknam

Sábado 23/5: Tarucas vs. Yacaré XV

-Lo que queda:

Fecha 13: Capibaras XV-Dogos XV, Pampas-Selknam, Cobras-Tarucas y Yacaré XV-Peñarol.

Fecha 14: Peñarol-Pampas, Dogos XV-Yacaré XV, Tarucas-Capibaras XV y Selknam-Cobras Brasil.

Tarucas Pampas CASI
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