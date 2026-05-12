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El festival boxeo en el barrio fue todo un éxito en el Willie Pep

La velada organizada por el gimnasio Willie Pep tuvo ocho combates amateurs en el desafío boxeo en tu barrio. Además, Emiliano Pucheta perdió en Milán, y Matías Galucci en Concordia

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 10:04hs
En el gimnasio Willie Pep se realizó el festival denominado Boxeo en el Barrio.

En el gimnasio Willie Pep se realizó el festival denominado Boxeo en el Barrio.

Con notable éxito y una impecable organización se llevó a cabo una interesante velada denominada boxeo en tu barrio, organizada por el gimnasio Willie Pep en su reducto ubicado en doctor Zavalla 2241 y Pasaje Liniers. Fue una noche de pura acción en casa, en un formato dentro del gimnasio, con el ring bien cerca, buena música, gastronomía y el clima único que nos tienen acostumbrados los hermanos Ignacio y Leandro Doldán.

Boxeo en el barrio, la gran cita del Willie Pep

El año para el gimnasio Willie Pep arrancó con todo, ya que la segunda edición en lo que va de esta temporada del formato Boxeo en el Barrio ya debe catalogarse como acertado, sin mencionar que en abril pasado llevaron a cabo una velada profesional en el Lemon Arena de la ruta nacional 168. En barrio Roma el evento contó con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, que tiene como referente a José Baisetto. Como árbitros actuaron Ricardo Centurión y Marcelo Bergesio, mientras que como jueces actuaron Lisandro Maglier, Torcuato Arzeno, Emanuel Baissetto, Andrés Baldesari y Darío Gómez. La cronometrista fue Beatríz Perassi y Leandro Roque Román el médico presente.

En cuanto a los resultados de las peleas hay que señalar Bruno Ramayón del Toledo Box se impuso por puntos a Federico Palavecino del Upper, Leonardo ALviso del Peri Boxing Club derrotó por puntos a Joaquín Chelini del Willie Pep, y Kevin Chamarro del Willie Pep por abandono a Ulises Wittman del Toledo Box de la ciudad de Esperanza.

Por su parte, Valentín Miño del Willie Pep se impuso por puntos a Nahuel Aguilar del Toledo Box, Kevin Fernández del Willie Pep superó a Joaquín Noguera de la ciudad de Paraná. En tanto, Camilo Ojeda del Willie Pep venció por puntos a Junior Espinosa de Laguna Paiva; Alex Molina del Willie Pep le ganó por KO en el tercer asalto a Mauro Pérez del Boxing Trainning Center, y Bruno Encina del Willie Pep doblegó por puntos a Jerónimo Wild de la ciudad de Paraná.

Emiliano Pucheta cayó por KO en Milán

En el Centro Pavesi de Milán, en el evento denominado Opi Boxing, el santafesino Emiliano Pucheta de barrio Cabal cayó frente a Iván Zucco que se impuso por KOT en el cuarto asalto de ocho previstos. El combate de peso supermediano, finalizó en el cuarto, cuando los técnicos del argentino tiraron la toalla a falta de 2:16 para el final. A pesar de la reconocida potencia de Zucco, Pucheta demostró tenacidad y valentía, demostrando sus grandes condiciones a pesar de la derrota.

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En Italia, el santafesino Emiliano Pucheta cay&oacute; frente al local Iv&aacute;n Zucco por KOT3.

En Italia, el santafesino Emiliano Pucheta cayó frente al local Iván Zucco por KOT3.

El primer asalto fue dominado por el oriundo de Verbano, pero en el segundo, el argentino conectó dos golpes sorpresivos en la nuca. Sin embargo, Zucco respondió de inmediato y conectó los mejores golpes hasta el final del asalto. El combate se caldeó en el tercer asalto cuando un directo de izquierda del oriundo de Verbania, tras una serie de golpes brutales, derribó al santafesino, pero este se levantó y, a pesar de las dificultades, logró terminar el asalto. En ese momento quedó claro que el final del combate era inminente, y así fue: en el cuarto asalto, Zucco insistió, Pucheta fue descalificado por segunda vez y desde la esquina decidieron dar por terminado el combate.

Galucci no pudo con Tin Tin Ruiz en Concordia

Con un muy buen acompañamiento de público y un programa de combates cargado de adrenalina, Concordia disfrutó de una gran velada boxística en el Gimnasio Municipal. La actividad contó con la organización en conjunto de Perrito Box Producciones, la Comisión Municipal de Boxeo y el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Deportes.

La pelea de fondo lo tuvo a Jonatan Tin Tin Ruíz derrotando por nocaut en el primer round al santafesino Matías Galucci. Dos manos letales consecutivas fueron suficientes para que el concordiense voltee al visitante rápidamente cuando solo había pasado 1 minuto y 24 segundos de haber iniciado el último combate.

Willie Pep boxeo Festival
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