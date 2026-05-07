Valverde negó una agresión física con Tchouameni y se quejó por la trascendencia del tema

verdEl mediocampista uruguayo Federico Valverde se pronunció sobre los recientes conflictos en el vestuario del Real Madrid y asumió haber discutido con un compañero, que sería el francés Aurelien Tchouameni , aunque negó que haya habido golpes de puño.

El volante que representará a la Selección “Celeste” en el próximo Mundial afirmó que el golpe que lo hizo recibir atención médica en un hospital fue por medio de un impacto “accidental” contra una mesa, generándole un corte en la frente.

Además, el jugador de 27 años se disculpó con los simpatizantes del club por el duro momento que atraviesa el club y aseguró que es “al que más le apena” tener que perderse el próximo Clásico ante el Barcelona, que podría definir al futuro campeón de LaLiga.

En las últimas semanas de la que podría ser la segunda temporada consecutiva sin títulos del club, un vestuario totalmente roto generó una disputa entre los mediocampistas Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, luego de la cual el uruguayo negó el uso de violencia física.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento”, comenzó su descargo Valverde, asegurando que el enfrentamiento fue motivado por el “cansancio de la competencia y la frustración”, luego de una temporada en la que el Real Madrid no cumplió con las expectativas.

Federico Valverde comentó que el cruce se acentuó en el entrenamiento de hoy, con un nuevo “desencuentro” y una posterior “discusión”, en la que se habría golpeado “accidentalmente contra una mesa” y haciéndose un corte en la frente, por lo que terminó visitando al hospital.

El uruguayo apuntó también contra sus compañeros al afirmar que en un “vestuario normal” estas cosas pueden suceder y se zanjan sin salir a la luz, aunque sentenció: “evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento”.

Por último, Valverde aseguró que “todo se magnifica” al tratarse de una floja temporada del equipo “Merengue” y le pidió disculpas a los hinchas por una mala campaña, asegurando también que no podrá disputar el próximo Clásico “por decisiones médicas”, luego de un parte oficial en el que se le confirmó un traumatismo craneoencefálico.

En la próxima fecha, el Real Madrid deberá visitar al Barcelona el domingo 10 de mayo en un duelo clave: está obligado a ganar o, en caso de no conseguirlo, verá como su histórico rival confirme su consagración en la liga local por segunda temporada consecutiva.