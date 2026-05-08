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Crece la vacunación antigripal en Santa Fe: ya se aplicaron 80 mil dosis más que en 2025

La secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, destacó el incremento en la aplicación de dosis contra la gripe y remarcó la importancia de vacunarse antes de la llegada de las bajas temperaturas. También pidió reforzar los cuidados en grupos de riesgo.

8 de mayo 2026 · 09:42hs
Vacunación antigripal

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Vacunación antigripal

La secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, confirmó que en Santa Fe aumentó de manera significativa la demanda de la vacunación antigripal y remarcó que la provincia ya aplicó 283.000 dosis, unas 80.000 más que en el mismo período de 2025.

En una entrevista con LT10, la funcionaria atribuyó este crecimiento a las distintas estrategias implementadas para acercar las vacunas a la población y al trabajo articulado entre provincia, municipios e instituciones. “Estamos en una situación completamente diferente al año pasado. Hay una gran demanda de vacunación antigripal”, sostuvo Uboldi.

Vacunatorios móviles y operativos en toda la provincia

La secretaria explicó que uno de los factores centrales fue la implementación de dispositivos móviles de vacunación en distintos puntos de la provincia. Entre ellos mencionó los operativos de Santa Fe Acá, las ferias barriales y los trabajos conjuntos con la Municipalidad de Santa Fe. “Muchas veces la gente no puede acudir en determinados horarios y estos dispositivos permiten acercar las vacunas”, indicó.

Además de la vacuna antigripal, en esos espacios también se completan esquemas del calendario nacional y otras dosis destinadas a adultos y niños.

Uboldi destacó además el trabajo conjunto con las escuelas de enfermería para vacunar en geriátricos y lugares de estadía prolongada, evitando que los adultos mayores tengan que trasladarse.

También resaltó las acciones realizadas con asociaciones gremiales y colegios de farmacéuticos mediante la campaña “Yapos”, además del programa “Vaccin”, que incentiva la vacunación infantil mediante figuritas y álbumes.

“Muchas veces las familias acompañan a los chicos y aprovechamos para revisar carnets y completar esquemas”, señaló.

Semana de las Inmunizaciones: 5.000 dosis aplicadas

Durante la Semana de las Inmunizaciones, desarrollada entre fines de abril y comienzos de mayo, la provincia aplicó unas 5.000 dosis de vacunas antitetánicas y contra el neumococo, principalmente destinadas a adultos y personas con comorbilidades.

Desde Salud remarcaron que actualmente existe una baja circulación del virus de la gripe, por lo que todavía es un momento oportuno para vacunarse y llegar protegidos al período de mayor circulación viral durante el invierno.

Dónde vacunarse contra la gripe en Santa Fe

La funcionaria aseguró que las dosis continúan disponibles en los efectores de salud públicos, aunque aclaró que algunos centros pueden quedarse momentáneamente sin stock debido a la alta demanda. “Rápidamente se están reponiendo”, explicó.

Además, recordó que la vacunación antigripal está destinada principalmente a grupos priorizados como:

  • Adultos mayores
  • Embarazadas
  • Personal de salud
  • Personas con factores de riesgo
  • Niños pequeños

Finalmente, Uboldi insistió en que quienes integran la población objetivo deben acercarse al centro de salud más cercano para recibir la vacuna antes de la llegada del pico de circulación del virus.

• LEER MÁS: La Justicia santafesina ordenó la aplicación obligatoria del esquema de vacunación a un niño por nacer, pese a la negativa de sus padres

vacunación antigripal centros de Salud
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