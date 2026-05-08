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Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

El boxeador santafesino Emiliano Pucheta se presentará en el Centro Pavesi de Milano en el OPI Boxing Night en el cual enfrentará al italiano Iván Zucco a ocho asaltos

8 de mayo 2026 · 09:30hs
El santafesino Emiliano Pucheta (derecha) combatirá en Milán con Iván Zucco.

El santafesino Emiliano Pucheta (derecha) combatirá en Milán con Iván Zucco.

El santafesino Emiliano Pucheta y el italiano Iván Zucco, combatirán este viernes en categoría supermediano, en una de las peleas a desarrollarse en el Centro Pavesi de Milán en Italia en el marco del gran evento denominado OPI Boxing Night. Será un nuevo desafío para el boxeador de barrio Cabal y 30 años de edad.

Emiliano Pucheta pelea en Italia

Este viernes, en una de las peleas que integra una cartelera de siete combates a desarrollarse en el Centro Pavesi de Milán, en Italia, el santafesino Emiliano Pucheta se medirán a ocho asaltos con el italiano Iván Zucco de 30 años. Será en el marco del OPI Boxing Night. El argentino dio en la balanza 76.2, mientras que el representante de Piemonte acusó 77.1. Se espera una gran batalla entre dos boxeadores que llegan con hambre de gloria.

Pucheta, que supo ser entrenado en la vecinal Los Hornos, por Daniel Alonso, y posteriormente por Totino Diogenes Caunedo en el Thunder Box de Santa Fe llega con cuatro derrotas y una victoria en sus últimas cinco presentaciones. En la primera de este año, Pucheta, perdió con el polaco Rafal Wolczecki por puntos en fallo unánime en un evento que se realizó en enero próximo en el Hala Osrodka Sportu en Dzierzoniow.

En 2025 estuvo casi parado, y en 2024, tuvo tres peleas, en las que perdió con Sergio García por KOT en el sexto asalto en Vicente Trueba en Torrelavega en España, ante Gleb Bakshi en Maykop, Rusia, por puntos en fallo unánime, y ante Souleimane Mohammedi en París, también en la tarjeta en decisión dividida. En consecuencia, el actual récord del santafesino es de 21 peleas en el campo rentado, con 19 triunfos, 8 por la vía rápida, y 11 caídas, de las cuales 2 fueron por KOT.

Además de Pucheta, habrá otro argentino, en este caso oriundo de Quilmes, y se trata de Silvio Mauricio Sabattino de 36 años, que peleará frente a Raffaele Montella, que es oriundo de Milán. El combate está previsto a seis asaltos, en categoría walter, y en la balanza registraron 64.6 para el bonaerense y para el italiano 66.5.

Matías Galucci se presenta en Concordia

En la presente jornada de viernes 8 de mayo, el boxeo regresará al Gimnasio Municipal de Concordia con una velada que marcará un nuevo impulso para la disciplina en la ciudad. El evento es organizado por Perrito Box Producciones, junto a la Comisión Municipal de Box, la Municipalidad de Concordia y la Subsecretaría de Deportes.

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Mat&iacute;as Galucci del gimnasio Willie Pep se presenta en un festival en Concordia.

Matías Galucci del gimnasio Willie Pep se presenta en un festival en Concordia.

La noche tendrá como combate principal al concordiense Jonathan “Tintín” Ruiz, quien buscará volver al triunfo frente al santafesino Matías Gabriel Galucci, en un cruce pactado a 6 rounds en categoría mediano. Además, la cartelera se completará con 7 peleas amateurs con fuerte presencia de boxeadores locales.

El santafesino Galucci, es entrenado por Nacho y Leandro Doldán en el gimnasio Willie Pep de barrio Roma, y viene de conseguir dos triunfos, uno en la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) ante Néstor Fernández por puntos en fallo dividido, y en el mismo escenario a Maximiliano Javier Ávila. El púgil de 32 años llega con 16 peleas en el campo rentado, con 11 triunfos, 4 por la vía rápida, y 5 derrotas, de las cuales 4 fueron por Kos.

Santafesino Boxing Day Milan
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