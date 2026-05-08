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Colón tendrá cambios, pero Medrán se toma tiempo para definir la formación

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de variantes, pero aún mantiene algún interrogante de cara al partido contra All Boys

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 09:54hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondría de tres cambios pero se tomará su tiempo para definir el equipo.

Prensa Colón

El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondría de tres cambios pero se tomará su tiempo para definir el equipo.

Por la 13ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón recibirá el domingo a las 18 a All Boys con la premisa clara de volver al triunfo luego de una derrota y dos empates consecutivos.

Colón con cambios para recibir a All Boys

Por ello, no hay margen de error y es imperioso para el Sabalero sumar los tres puntos. En lo que refiere al equipo, el DT Ezequiel Medrán realizará modificaciones y se toma un tiempo para terminar de definir la formación titular.

Los cambios confirmados son dos: la vuelta de Federico Lértora en la mitad de la cancha, reemplazando a Sebastián Olmedo, mientras que Julián Marcioni ingresará por Agustín Toledo.

Por su parte, es factible que Leandro Allende vuelva al equipo en lugar de Facundo Castet. En el ensayo futbolístico, arrancó como titular Allende, pero luego ingresó Castet.

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Mientras que en la zona media, Darío Sarmiento tiene muchas chances de continuar como titular. En la práctica de fútbol inició entre los 11 y luego fue reemplazado por Matías Muñoz.

Por lo cual, lo más factible es que realice tres cambios. A los dos mencionados, habría que sumarle el de Allende en lugar de Castet. Aunque la realidad indica que el DT mantiene un par de interrogantes.

La probable formación sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende o Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Federico Lértora, Darío Sarmiento o Matías Muñoz, Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Colón Medrán All Boys
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