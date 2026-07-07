Uno Santa Fe | Santa Fe | Selección

Con un triunfo agónico de la Selección, cientos de santafesinos coparon Bulevar y Rivadavia para celebrar el pase a cuartos

La victoria 3 a 2 de Argentina sobre Egipto, conseguida en los últimos minutos, desató una multitudinaria celebración en la tradicional esquina de Bulevar Pellegrini y Rivadavia. Banderas, camisetas, bocinazos y familias enteras le pusieron color a una noche cargada de ilusión, mientras la Scaloneta espera conocer a su rival entre Suiza y Colombia.

7 de julio 2026 · 16:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Con un triunfo agónico de la Selección, cientos de santafesinos coparon Bulevar y Rivadavia para celebrar el pase a cuartos

El agónico triunfo de la Selección argentina frente a Egipto, que le permitió sellar la clasificación a los cuartos de final del Mundial, volvió a tener su tradicional festejo en la ciudad de Santa Fe.

Cientos de santafesinos se concentraron en la intersección de Bulevar Pellegrini y Rivadavia, el punto elegido desde hace años para celebrar las grandes alegrías futboleras.

Scaloni se quebró tras la heroica clasificación de Argentina: "No puedo ni levantar la mirada"

La clasificación llegó con suspenso y mantuvo en vilo a los hinchas hasta el final. Cuando el árbitro marcó el cierre del encuentro y quedó consumada la victoria, la emblemática esquina comenzó a poblarse de fanáticos vestidos con los colores celeste y blanco.

Niños, jóvenes, adultos y familias completas se acercaron para compartir la alegría. No faltaron las banderas argentinas, las camisetas de la Selección, los bombos, los cánticos y los incesantes bocinazos que acompañaron la celebración durante varios minutos.

El clima fue de euforia y esperanza, alimentado por la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo. Los hinchas destacaron el carácter del equipo para sobreponerse a un partido complicado y quedarse con una victoria que mantiene intacto el sueño mundialista.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo compromiso. Argentina espera al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, que definirá a su rival en los cuartos de final, una instancia que renueva la ilusión de millones de argentinos de seguir peleando por el título.

Selección festejos triunfo
Noticias relacionadas
la seleccion argentina ya esta en atlanta tras una demora por tormentas

La Selección argentina ya está en Atlanta tras una demora por tormentas

como estan los tocados de la seleccion argentina para enfrentar a egipto

Cómo están los "tocados" de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

los records y curiosidades de messi, scaloni y la seleccion ante cabo verde

Los récords y curiosidades de Messi, Scaloni y la Selección ante Cabo Verde

paredes saco pecho por la seleccion: estamos en la elite del futbol

Paredes sacó pecho por la Selección: "Estamos en la elite del fútbol"

Lo último

Colón va por un juvenil de Belgrano para bajarle la persiana al mercado de pases

Colón va por un juvenil de Belgrano para bajarle la persiana al mercado de pases

Muerte en la Comisaría Octava: Pullaro pidió prudencia y afirmó que si hay policías que cometieron delitos, hay que apartarlos

Muerte en la Comisaría Octava: Pullaro pidió prudencia y afirmó que "si hay policías que cometieron delitos, hay que apartarlos"

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: Es una locura lo que hizo este grupo

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: "Es una locura lo que hizo este grupo"

Último Momento
Colón va por un juvenil de Belgrano para bajarle la persiana al mercado de pases

Colón va por un juvenil de Belgrano para bajarle la persiana al mercado de pases

Muerte en la Comisaría Octava: Pullaro pidió prudencia y afirmó que si hay policías que cometieron delitos, hay que apartarlos

Muerte en la Comisaría Octava: Pullaro pidió prudencia y afirmó que "si hay policías que cometieron delitos, hay que apartarlos"

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: Es una locura lo que hizo este grupo

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: "Es una locura lo que hizo este grupo"

Julián Álvarez: Este un equipo que se adapta y que tiene mucho carácter

Julián Álvarez: "Este un equipo que se adapta y que tiene mucho carácter"

Ante el pronóstico de El Niño, la Provincia refuerza la prevención hídrica en la ciudad de Santa Fe con nueva maquinaria

Ante el pronóstico de El Niño, la Provincia refuerza la prevención hídrica en la ciudad de Santa Fe con nueva maquinaria

Ovación
Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: Es una locura lo que hizo este grupo

La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: "Es una locura lo que hizo este grupo"

Récords y curiosidades en la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial

Récords y curiosidades en la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial

Paredes, determinante con su corte en Argentina: Dimos la cara hasta el último minuto

Paredes, determinante con su corte en Argentina: "Dimos la cara hasta el último minuto"

Policiales
Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Escenario
Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal