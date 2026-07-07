Con un triunfo agónico de la Selección, cientos de santafesinos coparon Bulevar y Rivadavia para celebrar el pase a cuartos

La victoria 3 a 2 de Argentina sobre Egipto, conseguida en los últimos minutos, desató una multitudinaria celebración en la tradicional esquina de Bulevar Pellegrini y Rivadavia. Banderas, camisetas, bocinazos y familias enteras le pusieron color a una noche cargada de ilusión, mientras la Scaloneta espera conocer a su rival entre Suiza y Colombia.

El agónico triunfo de la Selección argentina frente a Egipto , que le permitió sellar la clasificación a los cuartos de final del Mundial, volvió a tener su tradicional festejo en la ciudad de Santa Fe.

Cientos de santafesinos se concentraron en la intersección de Bulevar Pellegrini y Rivadavia , el punto elegido desde hace años para celebrar las grandes alegrías futboleras.

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La clasificación llegó con suspenso y mantuvo en vilo a los hinchas hasta el final. Cuando el árbitro marcó el cierre del encuentro y quedó consumada la victoria, la emblemática esquina comenzó a poblarse de fanáticos vestidos con los colores celeste y blanco.

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Niños, jóvenes, adultos y familias completas se acercaron para compartir la alegría. No faltaron las banderas argentinas, las camisetas de la Selección, los bombos, los cánticos y los incesantes bocinazos que acompañaron la celebración durante varios minutos.

El clima fue de euforia y esperanza, alimentado por la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo. Los hinchas destacaron el carácter del equipo para sobreponerse a un partido complicado y quedarse con una victoria que mantiene intacto el sueño mundialista.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo compromiso. Argentina espera al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, que definirá a su rival en los cuartos de final, una instancia que renueva la ilusión de millones de argentinos de seguir peleando por el título.