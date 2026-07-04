Los récords y curiosidades de Messi, Scaloni y la Selección ante Cabo Verde

La Selección argentina sigue sumando numero en el historial y sobre todo, junto al capitán, Lionel Messi, quien supera parido a partido y establece nuevos récords en la Copa Mundial.

Argentina venció a Cabo Verde por 3-2 en tiempo extra y clasificó a Octavos de Final donde espera Egipto quien le ganó a Australia por penales, en la primera vez que obtiene la victoria en 16avos y ante los "tiburones azules" iniciando un historial favorable frente al conjunto africano.

La "Albiceleste" disputará por onceaba vez la fase de los Octavos de Final en la Copa del Mundo. Registra 7 clasificaciones y 3 eliminaciones, -Italia1934 ante Suecia por 3-2; Estados Unidos 1994 frente a Rumania 3-2 y en Rusia 2018 contra Francia por 4-2-.

Por esta razón el conjunto Nacional suma 9 partidos mundialistas ante equipos de África y tendrá su enfrentamiento numero 10 en la siguiente ronda, con un balance de 8 victorias y 1 derrota, el dato fuerte es que, desde la caída ante Camerún en 1990, la Selección ganó los ocho duelos siguientes frente a equipos de África.

Además, suma 23 encuentros con triunfo argentino, 3 igualdades y 5 perdidos en total ante selecciones de la Confederación Africana de Futbol contemplando amistosos y partidos oficiales.

El seleccionado disputará su onceavo partido en octavos de final habiendo conseguido 7 victorias y 3 derrotas.

Como es costumbre el que sostiene la bandera de Argentina, Lionel Messi, sigue haciendo historia con su gol ante Cabo Verde suma 10 tantos ante equipo de África en Mundiales, Nigeria 5 goles (2 en el Mundial Sub-20 2005, 2 en el Mundial de Brasil 2014 y 1 en el Mundial de Rusia 2018); Egipto: 1 gol (en el Mundial Sub-20 2005); Argelia: 3 goles (anotados en la actual Copa del Mundo).

El récord que alcanzó Leo Messi en la Selección

El astro rosarino llegó a los 20 goles mundialistas, 7 en la actual edición iguala la cantidad que hizo en 2022 pero en menos partidos, cifra que lo mantiene como el máximo goleador de la historia en la competencia ampliando el récord que ya había establecido en la dos fechas atras por encima de Kylian Mbappé.

El delantero francés volvió a demostrar su enorme capacidad goleadora al marcar un doblete frente a Suecia en los 16avos de final. Con esa actuación llegó a seis tantos en el torneo y quedó a apenas dos goles de Messi en la clasificación histórica de los Mundiales, alimentando una rivalidad que promete extenderse durante toda la fase eliminatoria.

Los máximos goleadores en lo que va del Mundial 2026Lionel Messi: 7 goles en 4 partidos; como primer escolta, Kylian Mbappé con 6 tantos; Harry Kane y Erling Haaland (5); Vinícius Jr, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal (4).

Los logros de Lionel Scaloni en la Selección

Lionel Scaloni no se quedo afuera de los récords, dirigió su partido número 100 como seleccionador nacional, una cifra que confirma la dimensión de un proceso que consiguió una Copa del Mundo, disputando la segunda, 2 Copas America y una Finalissima.

El entrenador de Pujato con Argentina consiguió 73 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas, alcanzando una efectividad del 79 por ciento de los puntos disputados. Además, el equipo marcó 209 goles y recibió solo 52, reflejo de una identidad futbolística que combinó jerarquía ofensiva con una notable solidez defensiva. En ese recorrido, Lionel Messi fue el máximo goleador del ciclo con 59 tantos.